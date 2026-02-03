社会民主党の副党首である大椿裕子氏の事務所が2026年2月1日にXを更新。同日放送のNHK「日曜討論」に出席予定だった高市早苗首相が直前に出演を取りやめたことに対し、「逃げたんじゃないか」と批判した。

「日曜討論」は「支持を求める最後のチャンス」

高市首相は出演予定だった「日曜討論」にドタキャン欠席。高市首相はXで、「ここ数日の遊説会場で、熱烈に支援してくださる方々と握手した際、手を強く引っ張られて痛めてしまいました」「関節リウマチの持病がありまして、手が腫れてしまいました」と説明していた。

一方、大椿氏の事務所のXでは、「教えて！大椿さん『高市総理のドタキャンをどう思いますか？』」とし、食事をしている大椿氏の動画を公開。その中でスタッフが質問を投げかけると、大椿氏は食事をしながら、「しないよね、普通ね」と指摘した。

大椿氏は、同日放送の「日曜討論」が「自分とこの党の政策を訴える最後のチャンス、支持を求める最後のチャンス」とした上で、「（出演キャンセル）しないよ、普通は。総理大臣は」と批判した。

「挑発的なことを言われるとすぐイキって発言しちゃう」

さらに大椿氏は、「みんな逃げたんじゃないかなって思うんじゃないかな」と指摘。スタッフが「なにから逃げたんですか？」と聞くと、「外為特会ホクホク？とか統一教会のこととか。主にそれかな」と推測した。

また、高市首相について、「割と挑発的なことを言われるとすぐイキって発言しちゃうじゃないですか」とし、「だからそのへんも心配しちゃったのかな？って思ったり」と明かし、「でも遊説に行けるみたいだから、まあ......調子よくなったのかな？」と話していた。

最後に大椿氏は、この日の昼食にキムチチゲを食べていることを明かし、「私はいつも腹立った時とかキムチチゲを食べるとスッキリします」と話した。