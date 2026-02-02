朝倉未来が社長を務める１分間最強を決める格闘技イベント「ＢｒｅａｋｉｎｇＤｏｗｎ（ブレイキングダウン）」を巡り、まだ未公開のオーディション内容のネタバレがあったとして騒動となっている。

朝倉が１日にＴｉｋＴｏｋ配信で格闘技系ＹｏｕＴｕｂｅｒがメンバーシップで参加選手から聞いたネタバレ内容を話し、利益を得ているとして法的措置を示唆。この日、ＢＤ前バンタム級王者の井原良太郎がＸで「ジョビンさん流石にやりすぎですよ 俺らの生業を奪わないでくださいよ 内藤さん何回同じ事すんすか 運営に頭下げてたあの姿はなんだったんすか」と、格闘技系ＹｏｕＴｕｂｅｒのジョビン、ＢＤ出場選手の元関東最大級ギャング集団最高幹部の内藤裕に訴えた。

内藤は「井原君これは勘違いしてるよ！俺が練習中にジョビンから連絡がきて何かブレイキングダウンの事を教えて下さいと言われ今回井原君の対戦カードは凄い相手とやります！このカードは必ず盛り上がるカードですと言ったけど対戦カードの人の名前は一切出していないしネタバレはしてないですよ！」と主張したが、井原は「あんだけ喋っててその言い訳するんだったら内藤さんあなた終わってますよ」とバッサリ。内藤と因縁のある“アウトローのカリスマ”瓜田純士も「ジョビンがメンシプ動画を削除済みだからその内容がバレていないもんだと思っていつものようにガキみたいな言い訳してるのかと思ってたけどもしかして本当に一日前や数時間前に話したことを忘れてるようならそれは立派な病気」と指摘していた。