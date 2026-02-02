LE SSERAFIM、「SUMMER SONIC 2026」初出演決定！東京・大阪2都市でステージ披露へ

LE SSERAFIMが、日本最大級の音楽フェスティバル「SUMMER SONIC 2026」に初出演することが決定した。

LE SSERAFIMは、8月14日〜16日の3日間にわたり東京と大阪で開催される「SUMMER SONIC 2026」に出演する。

「SUMMER SONIC」は、ここ近年、東京・大阪の2都市いずれもチケット完売が続くなど、多くの音楽ファンが愛する音楽フェスティバルだ。開催25周年を迎える記念すべき今年は、過去最大規模となる3日間で33万人動員を目標に開催され、東京はZOZOマリンスタジアムおよび幕張メッセ、大阪は万博記念公園で開催される。

LE SSERAFIMは、初出演にして記念すべき「SUMMER SONIC」開催25周年の出演ラインナップに名を連ね、5人のメンバーのパフォーマンスへの期待値の高さを証明した。

LE SSERAFIMは、所属事務所SOURCE MUSICを通じて、「初めて『SUMMER SONIC』に出演させていただくことになり、とても光栄です。ありがとうございます！私たちにとって初めての『SUMMER SONIC』でのステージなので、皆さんと一緒に楽しく幸せな時間を過ごせるようにしたいです」と初出演に対する期待を込めた。

続けて、「東京と大阪の2つの都市でステージに立たせていただけるということで、とてもワクワクしています！たくさんの方々にLE SSERAFIMの音楽を知っていただけたら嬉しいです。そして、私たちのステージを観に来てくださる方々が心から楽しんでいただけるよう一生懸命に準備しますので、楽しみにしていてください！」と想いを伝えた。

LE SSERAFIMは、昨年11月にワールドツアーのアンコール公演『2025 LE SSERAFIM TOUR 'EASY CRAZY HOT' ENCORE IN TOKYO DOME』で初の東京ドーム公演を開催し、日本公演を通じて全5都市・11公演で約19万人の動員数を記録するなど、大きな話題を呼んだ。さらに、昨年10月にリリースした最新曲『SPAGHETTI (feat. j-hope of BTS)』は、音源リリース後約7週間で累積再生数1億回を突破するという自己最短記録を打ち立てたことに加え、音源リリースから3か月近く経っても1日のストリーミング再生数が140万回以上を記録するなど、ロングランヒットの人気を集めている。

LE SSERAFIMは、1月31日・2月1日に韓国・ソウルの蚕室室内体育館でアンコール公演を開催し、韓国・日本・アジア・北米など全20都市31公演で実施された初のワールドツアー『2025 LE SSERAFIM TOUR ‘EASY CRAZY HOT’』を華々しく締めくくった。世界を席巻するLE SSERAFIMの今後の活動に期待が高まっている。

◇LE SSERAFIM プロフィール

BTSを擁する韓国の大手芸能事務所HYBEが傘下レーベルSOURCE MUSICと共にローンチした初のガールズグループ。IZ*ONEメンバーとして活躍したキム・チェウォンと宮脇咲良を筆頭に、カズハ（日本人メンバー）、ホ・ユンジン、ホン・ウンチェらで構成された。2022年5月2日にデビューアルバム『FEARLESS』をリリースしてデビュー。直後にメンバーが1人脱退して5人組となったが、韓国はもちろん、年末にはNHK紅白歌合戦にも出場するなど日本でも話題となった。2023年1月25日、正式に日本デビューを果たした。