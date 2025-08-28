インタビュー執筆現在、Spotifyのリスナー数が1,912万人を超え、Instagramのフォロワー数329万人を誇る、オーストラリアの世界的3人組、チェイス・アトランティック（Chase Atlantic）がサマーソニック出演のため初の来日公演を行った。筆者はサマソニ前日に開催されたエクストラ（単独）公演を目撃したが、日本での知名度がまだ低いためだろう、豊洲PITの客席はやや余裕のある入りだった。しかし、筆者が目にしたのは衝撃的な光景