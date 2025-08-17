１７日に千葉・ＺＯＺＯマリンスタジアムで国内最大級の都市型音楽フェス「ＳＵＭＭＥＲＳＯＮＩＣ２０２５」が行われ、トップバッターとして３人組バンド「Ｍｒｓ．ＧＲＥＥＮＡＰＰＬＥ」が出演。トップバッター過去最高人数動員を記録し、入場規制がかけられたことが明らかになった。バンドの公式ＳＮＳが更新され「『ＳＵＭＭＥＲＳＯＮＩＣ２０２５』ＭＡＲＩＮＥＳＴＡＧＥにお越しいただきありがとうござい