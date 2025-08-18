人気バンドのミセスことMrs. GREEN APPLEが8月17日に大型ロックフェスのSUMMER SONIC 2025に出演した。ミセスはZOZOマリンスタジアムのステージに午前11時からのトップバッターとして登場し、入場規制がかかるほどの人気を見せた。【写真】SNS上で拡散された、ミセスファンによる「ミッキー邪魔！」ネット上にあふれたミセスの“盗撮”動画だが、ネット上では一部のファンたちの“マナー違反”を指摘する声が相次いでいる。《