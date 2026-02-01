この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

バイクでの配達動画などを投稿するせーけんわーるどが「Uber Eatsのみでディナー稼働！廃棄案件のせいでモチベが落ちた...《ウーバー配達員》」と題した動画を公開。閑散期とされる1月末の休日に、あえてUber Eats一本で配達を行い、そのリアルな状況をリポートしました。



動画の冒頭、せーけんわーるど氏は1月31日の土曜日にUber Eatsのみでディナー帯の配達を行うと宣言。以前の動画では他の配達サービスを併用して好成績を収めていましたが、今回は王者Uber Eatsの実力を試す企画です。しかし、SNS上では他の配達員から「今日はひどい」「鳴らなくなった」といった声が上がっており、厳しい稼働が予想されます。実際に稼働を開始すると、分単価20円台の低単価案件や、ダブル（2件配達）で500円台という厳しいオファーが続出しました。



同氏は、この日の低単価の原因を、9件で1500円のボーナスが得られる「謎クエスト」の影響ではないかと分析。クエストが発生すると基本報酬が下がる傾向があることを指摘しました。苦戦が続く中、さらに追い打ちをかけたのが、配達先で注文者と連絡が取れずに発生した「廃棄案件」。12分間の待機タイマーを使い切っても応答がなく、最終的に配達はキャンセルとなり、せーけんわーるど氏のモチベーションは大きく低下してしまいました。



最終的に、約3時間の稼働で11件の配達を完了し、クエストボーナス込みで合計7,589円の売上となりました。時給換算では約2500円という結果でしたが、廃棄案件での時間ロスがなければ、さらに良い結果になった可能性があります。この動画は、閑散期のフードデリバリーの厳しさと、複数サービスを併用する戦略の重要性を示唆しています。