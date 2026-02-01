インフルエンザで40度の熱が出てしまった飼い主さんそんな時でも日課の夜間作業に励む猫さんの姿が、大きな反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は、記事執筆時点で8万再生を突破し、「めっちゃ笑った」「ほんと、猫は自由ですよね」「ねこあるあるだよね」といったコメントが寄せられました。

【動画：インフルエンザで苦しむ中、夜中に『猫』が……まさかの『ハプニング』に爆笑】

インフルエンザの飼い主さんはお構いなし

TikTokアカウント「ちいねこ」に投稿されたのは、夜でも活発に行動する元保護猫の「こっちゃん」の様子。この日、飼い主さんはインフルエンザにかかり、40度を超える熱が出ていたそう。ところが、そんな飼い主さんを気にする様子もなく、こっちゃんは日課の"夜間作業"を始めたといいます。

ゆっくり休みたくても、こっちゃんが心配すぎて休めない飼い主さん。元気なのは嬉しいですが、この時ばかりは「何で今なの…？」と思ったそう。飼い主さんの気持ち、よく分かります…！

猫さんにはハプニングがつきもの

すると、夜間トレーニングに夢中だったこっちゃんにハプニングが。なんとカーテンレールから足を滑らせてしまい、腕でカーテンレールにしがみつく形に。まさかの大ピンチがこっちゃんを襲ったといいます。

こっちゃんのピンチに、飼い主さんも黙って見ていられません。インフルエンザで苦しんでいる中、無我夢中でこっちゃんをキャッチしに向かったそうです。果たして、その結果は…？

ハプニングの結果は！？

結果的にこっちゃんは何事もなく無事だったとのこと。しかも、その後は何事もなかったかのように、キャットタワーにおすまし顔で座っていたといいます。活発で微笑ましいこっちゃんですが、この時ばかりは飼い主さんも「頼むから寝てくれ」と切実に思ったそうです。

その後、飼い主さんもインフルエンザから回復し、元気になったそう。2人とも無事で何よりです！これからも飼い主さんとこっちゃんのハプニングあり、癒しありの愉快な毎日が続いていくことでしょう。

飼い主さんがインフルエンザでもお構いなく遊ぶこっちゃんの姿に、「いくら可愛くてもこの時ばっかりは 憎くなるwww」「心配されたいのは自分なのに、逆に心配しなきゃいけませんね」「何度も繰り返し見ちゃう程の笑神様」「夜間作業の後の誇らしげな佇まい可愛いです♡」といったコメントが寄せられました。

TikTokアカウント「ちいねこ」では、こっちゃんをはじめとする元保護猫さんたちの暮らしぶりが投稿されており、見ていてクスッと笑ってしまう猫さんたちの姿を見ることができます。

こっちゃん、飼い主さん、この度はご協力誠にありがとうございました！

写真・動画提供：TikTokアカウント「ちいねこ」さま

執筆：びわっこ

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。