アイドルグループ「モーニング娘。’26」の牧野真莉愛が1月28日、Instagramを更新。北海道日本ハムファイターズ・新庄剛志監督の誕生日を祝福した。

牧野が公開したのは、日本ハムのユニフォームを着用した自身と新庄監督のツーショット写真。幼少期から熱心な日本ハムファンとして知られる牧野は、アイドルグループに所属する現在も仕事の合間を縫って球場を訪れている。投稿では、同日54歳の誕生日を迎えた新庄監督に向けて、「Happy birthday to つーたん!」「LOVE SHINJO」「まりあより」といった祝福のメッセージを添えた。

さらに、コメント欄には新庄監督の誕生日とモーニング娘。のメジャーデビュー日が同じ1月28日であることを指摘する声も。「真莉愛ちゃんと新庄監督が運命で繋がってた」「たくさんおめでたい日」など、ファンからの反響が集まっている。

【画像】牧野真莉愛さんが公開した新庄監督とのツーショット（画像は牧野真莉愛さんInstagramより引用）

この投稿には、Instagramユーザーから「真莉愛ちゃんとつーたんのツーショットすてき」「勝利の女神様」「コレは嬉しいね、素敵なものをありがとう」「新庄監督おめでとうございます」「HappyAnniversary」などコメントが寄せられた。