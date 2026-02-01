阪神・佐藤輝明内野手（２６）が１日、沖縄・宜野座で始まった春季キャンプで観衆３５００人の視線を独占した。昼過ぎの屋外フリー打撃。軽〜い力感でバットを振ったのにもかかわらず、４６スイングで３連発を含む８本のサク越えを放った。昨季終了後から体重を５キロ以上も増やし、現在１００キロ超でパワーアップ。「いよいよ始まるなって感じ。１日目にしてはいいかな」と笑顔で振り返った。

昨季は４０本塁打、１０２打点の２冠でセ・リーグＭＶＰ。さらなる高みにいくためにオフ期間で取り組んだ一つが、昨季から実践する力みを排除した脱フルスイングを極めることだった。今回体重を増加させたことで「変わっている」と確実に出力が上がり、より強引にならず「それが理想」と軽く振ってもボールに力が伝わる。飽くなき向上心を胸に「感覚とすり合わせながら」と進化している。

１月３０日に年俸４億５０００万円＋出来高５０００万円の単年総額５億円で契約更改（金額は推定）。蓄えていた鼻下のひげをスッキリそって３１日の記者会見に臨んだが、この日の練習後に「ばあちゃんに『そった方がかっこいい』と言われたので（笑）」と理由を明かした。また今年はチームで佐藤姓１人だが、登録名は「急になくなったらさみしくないですか？」とそのまま「佐藤輝」の意向だ。

「余りもの同士。２人ともいなかったので」と新助っ人ディベイニーをキャッチボールに誘うなど、優しい一面も見せたキャンプ初日。ＷＢＣ世界一も目指す勝負の１年が幕を開けた。（中野 雄太）