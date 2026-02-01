Photo: かとパン

ROOMIE 2025年2月17日掲載の記事より転載

長年モンベルの「サーマランドパーカ」を愛用していましたが、生地の破れや汚れが目立ってきたので、思いきってワンランク上のウェアに買い替えることにしました。

その新しいウェアが想像以上に良かったので紹介をさせてください。

ブラックカラーがカッコ良い！

モンベル フラットアイアンパーカ

サーマランドパーカは日常使いがメインに活躍する、モンベル独自の化繊綿「エクセロフト®️」を使用したウェアですが、フラットアイアンパーカはアウトドア環境での使用を考えられたモデル。

カラーは3色（ブラック・レッド・ネイビー）から選べます。

その中でもブラックは、ファスナー部分も黒くてカッコ良いのが特徴です。

日常使いも視野に入れていたので、落ち着いたカラー展開があるのは嬉しいですね！

※発売シーズンによってカラー展開が変わる可能性があります

アウトドア環境下でも安心

魅力はなんと言っても、表地に使用されている「スーパードライテック®️」と「バリスティックエアライト®️」という素材。

スーパードライテックは、防水透湿性に優れていてこの撥水力！

バリスティックエアライトは、軽量なのに耐久性がある素材です。

中綿はモンベルのウェアではお馴染みの「エクセロフト®️」が使われています。

とにかく軽いのに暖かい！

さらに自宅で洗濯ができる素材なので、お手入れも簡単です。

実用性も高いよ

さらにポケットも計6個とたくさん。 ポケットは何個あってもありがたい！

個人的によく使うのは大きめな胸ポケットです、スマホの出し入れに便利なんですよね〜。

もちろん内側にもポケットあり、小物や手袋を入れるのに丁度良いかも。

あとはジッパーを締めると首元全体を覆ってくれるので、ネックウォーマーをつけなくても暖かいところが気に入っています。

突っ張らず、動きやすい

保温力に優れたウェアは分厚くて動きを制限されやすいケースもありますが、フラットアイアンパーカは肘を曲げても突っ張らず、着心地が快適すぎる。

冬のスノーシューハイクや軽登山・冬キャンプでも活躍してくれそうです。

スキー場でウェアの代わりにも着用出来ました。

クライミングのビレイ（クライマーの安全確保）をする時に便利なダブルジッパー式です。

フロントジッパーを締めたままでも下から開くことができるのは利点ですが、着脱の時の引っかかりや締めづらさがあるのがちょっと気になりました。

寒〜い2月も乗り越えられそう

モンベルのサーマランドパーカも名作でしたが、個人的な使用感はそれを上回ってきましたね！

軽くて着心地も快適、そして暖かい。

この機能性で22,000円（税込）はコスパも良いんじゃないでしょうか？

2月に入るとまた寒くなるらしいので、この冬は「フラットアイアンパーカ」で乗り切ります！

Photo: かとパン