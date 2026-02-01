「妹が初めて返事をしてくれて、うれしくて泣いていたお姉ちゃんです」



【動画】「あい！」妹が初めて返事をした瞬間

そんな心温まるワンシーンを収めた動画が、Instagramで大きな反響を呼んでいます。ベビーチェアに座る妹と目線を合わせるように、前屈みになるお姉ちゃん。この日は、おばあちゃんが家に来る予定でした。いつも妹に話しかけているお姉ちゃんの姿を、ママは思い出に残そうとカメラを回します。



お姉ちゃんが「ばあばも来るからさ、怖がったらあかんで。オッケー？」と妹に声をかけると――



妹は、カメラを向けるママの方をちらり。そして、お姉ちゃんを見上げて、「あい！」と、はっきり返事をしました。



これにはお姉ちゃんも思わず息をのみ、びっくり。これまで何度も話しかけてきましたが、こうして言葉で返事をもらえたのは初めてだったのです。



思いがけない反応にママも驚き、「かわいい（笑）。あい、言うたん」と声をあげました。驚きと喜びが一気にこみ上げたのか、お姉ちゃんの目には涙が――。



妹は、そんなお姉ちゃんをじっと見つめながら、こくんとうなずきます。



偶然撮影できたこのやり取りには、24.8万件超の“いいね”が殺到。「嬉しいね、お姉ちゃん」「幸せなかわいい空間」「お返事がかわいすぎる」など、喜びの声が相次いで寄せられています。投稿主のママ・はげちゃびん一族の日常さんにお話を伺いました。



思いがけない妹からの返事、お姉ちゃんの感想は？

ーーお姉ちゃんは、ふだんから妹に話しかけていましたか。



「そうですね。妹が返事をしなくても、聞いていなさそうでも、目を見てずっと話しかけていました。とても世話好きなお姉ちゃんなんです。私がやろうとすることを『やりたい！』と言って、ミルクや離乳食をあげたり、妹と私がお風呂に入るときも一緒に入ってお手伝いをしてくれます」



ーーこのとき、妹さんが返事をしたのはなぜだと思いますか。



「やはり、毎日お姉ちゃんが話しかけていたからだと思います。その気持ちを汲み取って、妹が返事をしてくれたように感じました。妹にとって、人生で初めて返事をした相手がお姉ちゃんだったんです」



ーー当時の心境は？



「お姉ちゃんは、驚きとうれしさで涙があふれてきたそうです。私も、まさかお姉ちゃんが泣くとは思っていなかったですし、妹が初めて返事をしたことにもびっくりしました。ふたりとも本当にかわいくて、感情が忙しかったです（笑）」



ーーこのあと、どうなりましたか。



「一緒に仲良く遊んでいました。その後、今度は初めて『ねーね』と言ってくれたんです。お姉ちゃんはまた感動して、泣いていました（笑）」



お姉ちゃんの将来の夢は、保育士になること。投稿には、そんな姉妹のやり取りに胸を打たれた人たちから、感動と祝福の声が次々と寄せられています。



「しゃべったああああ」

「お返事がかわいすぎる♡」

「お姉ちゃん小さいママだね」

「一緒に泣いてしまいました」

「どっちも尊すぎる！！！！」

「何とも幸せなカワイイ空間♡」

「何でオレまで泣いてるんだ……」

「妹の成長で涙するお姉ちゃん、素敵すぎる」

「ハッと気づいて感動してるのが何とも言えない」

「かわいいのもあるけど、心が洗われるんですよね」

「お姉ちゃんが驚いたあと、こくんとうなずいている赤ちゃん、かわいすぎる」

「これまで反応が無くても妹に話しかけてきたんだろうな。嬉しいね、お姉ちゃん。感動をありがとう」



（まいどなニュース特約・梨木 香奈）