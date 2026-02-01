リバプールvsニューカッスル スタメン発表
[1.31 プレミアリーグ第24節](アンフィールド)
※29:00開始
<出場メンバー>
[リバプール]
先発
GK 1 アリソン・ベッカー
DF 4 フィルヒル・ファン・ダイク
DF 5 イブラヒマ・コナテ
DF 6 ミロシュ・ケルケズ
DF 8 ドミニク・ショボスライ
MF 7 フロリアン・ビルツ
MF 10 アレクシス・マック・アリスター
MF 11 モハメド・サラー
MF 18 コーディ・ガクポ
MF 38 ライアン・フラーフェンベルフ
FW 22 ウーゴ・エキティケ
控え
GK 25 ギオルギ・ママルダシュビリ
DF 26 アンドリュー・ロバートソン
DF 47 カルビン・ラムゼイ
DF 65 A. Nallo
MF 3 遠藤航
MF 17 カーティス・ジョーンズ
MF 42 トレイ・ナイオニ
FW 14 フェデリコ・キエーザ
FW 73 リオ・ングモハ
監督
アルネ・スロット
[ニューカッスル]
先発
GK 1 ニック・ポープ
DF 2 キーラン・トリッピアー
DF 3 ルイス・ホール
DF 12 マリック・ティアウ
DF 33 ダン・バーン
MF 8 サンドロ・トナーリ
MF 28 ジョー・ウィロック
MF 41 ジェイコブ・ラムジー
FW 10 アンソニー・ゴードン
FW 11 ハービー・バーンズ
FW 20 アンソニー・エランガ
控え
GK 32 アーロン・ラムズデール
DF 4 スベン・ボトマン
DF 37 アレックス・マーフィー
DF 61 レオ・シャハー
MF 23 ジェイコブ・マーフィー
MF 67 ルイス・マイリー
FW 9 ヨアン・ウィサ
FW 18 ウィリアム・オスラ
FW 27 ニック・ボルテマーデ
監督
エディ・ハウ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります