大手生命保険会社で、多くの営業職員が不適切な行為に手を染めていたとは驚くほかない。

金融庁は、厳正に処分し、再発防止を徹底させなければならない。

外資系のプルデンシャル生命保険は、社員や元社員約１００人が不適切な営業を行っていたと発表した。架空の金融商品への投資を持ちかけたり、借金を頼んだりして、約５００人の顧客から計３１億円を受け取っていた。

不正は１９９１年から行われていた。中には、不適切な手段で得た資金を自動車や時計など高額品の購入に充てていた者もいた。まだ約２３億円が返されていない。

プルデンシャルの親会社は、米国で最大規模の保険・金融サービス機関である。８７年に日本法人が発足し、今では日本で大手生保の一角を占めている。

高いブランド力を背景に、金銭をだまし取っていたとはあきれるばかりだ。保険業への信頼を失墜させる悪質な行為である。

プルデンシャルは１６日に調査結果を公表したが、当初、記者会見を開かなかった。説明責任を果たす姿勢も著しく欠いている。

これだけの問題を引き起こしたにもかかわらず、第三者による調査を行わないという。到底理解できない。組織としてなぜ、早期に問題を把握し、是正を図れなかったのか。顧客の信頼を回復するには真相の解明が不可欠だ。

生保の営業職員に求められるのは、病気や介護、老後の生活など将来不安に寄り添う、顧客本位の姿勢であるはずだ。それなのに生保商品の販売で築いた関係を悪用して、金銭を詐取したり、借金したりするなど言語道断である。

不正蔓延（まんえん）の背景には、営業偏重の社風があったと言われる。

プルデンシャルは営業職員を「ライフプランナー」と呼び、顧客と長期にわたって親密な関係を築くビジネスモデルだった。

だが、営業職員の報酬制度は、成績によって給与が大きく変動する歩合制で、派手な表彰制度も設けられていた。入社３年目以降は、成績が悪いと最低賃金分しか受け取れない仕組みだった。

極端な成果主義が、不正の温床だったのだろう。営業職員には、個人事業主のような広い裁量が与えられ、会社の法令順守体制も疎（おろそ）かになっていた。

返金されていない約２３億円については、専門家で構成する委員会を設置し、補償を進めるという。顧客の不安を払拭（ふっしょく）するために、迅速に進めるべきだ。