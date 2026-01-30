andropが、ニューアルバム『imperfect』を4月8日にリリースする。

前作から約1年4カ月ぶりとなる本作のタイトル『imperfect』（インパーフェクト＝不完全）には、“完璧を作りやすくなった時代、完璧を求められる時代。だからこそ迷い・傷・余白・時間の痕跡にこそ、生きている実感と美しさが宿る”という想いが込められている。

本作は、NHK『みんなのうた』に書き下ろされた「Mirai Bana」を含む全10曲が収録され、通常盤と初回生産限定盤の2形態で発売。初回生産限定盤は、デビュー15周年を記念してLINE CUBE SHIBUYAにて開催されたスペシャルライブの映像と、バンド史上初となるドキュメンタリー映像を収録したBlu-ray2枚とCDの3枚組に。andropの現在を余すことなくパッケージしたアルバムとなる。

また、アルバムリリース後には5月9日の名古屋クラブクアトロを皮切りに、7都市をめぐる全国ツアーを開催。現在チケットの先行販売がスタートしている。

