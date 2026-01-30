【Way of the Hunter 2 ウェイ オブ ザ ハンター2】 発売日：未定

THQ Nordic Japanは、Steam用オープンワールド狩猟シミュレーション「Way of the Hunter 2 ウェイ オブ ザ ハンター2」を発表した。発売日は未定。

本作は、「Way of the Hunter」を手がけたNine Rocks Gamesが開発する最新作。新たな技術基盤のもと、長期にわたるアップデートや拡張を視野に入れた設計となっている。

本作では、シリーズ初となる「ハンティングドッグ」が登場。狩猟犬は、動物の痕跡を探したり、逃げた獲物の血痕を追跡したりと、狩猟をサポートする頼もしいパートナーだ。訓練を重ねることで成長し、指示への反応も向上していく。

なお、現在プラットフォームはSteamのみが発表されているが、その他のプラットフォームは続報で公開されるという。

「Way of the Hunter 2 ウェイ オブ ザ ハンター2」について

【"Way of the Hunter 2 | Announcement Trailer】

ジャンル：オープンワールド狩猟シミュレーション

開発：Nine Rocks Games

対応機種：Steam（その他のプラットフォームは続報で公開）

最初の狩猟エリアは、広大なカナダの荒野。ムース、エルク、クマ、バイソンといった大型動物から、ウサギ、七面鳥、その他の鳥類まで、多様な野生動物が生息している。

プレーヤーは新たにこの地を訪れたハンターとして、2つの環境を舞台にした物語を体験。地元のレンジャーと協力しながら、ムースの群れに起きている異変の謎を追う。

特長

ハンティングドッグ

狩猟犬がプレーヤーの狩りをサポート。動物の痕跡を探し、血痕を追跡し、負傷した獲物を見つけ出す。訓練を重ねることで、犬は成長し、より確実に指示に応えるようになる。

ショットレビュー

改良されたバレットカメラで、弾道、速度、角度、着弾位置などを詳細に分析。技術を磨き、より正確な射撃を目指せる。

ハンティングロッジ

次の狩猟の計画を立て、獲得したトロフィーを飾り、アップグレードを解除できる拠点。各マップに固有のロッジが用意されている。

ハイテク装備

10以上の実在ブランドとのパートナーシップにより、ライフル、光学機器、アパレルなど、リアルな狩猟ギアを使用可能。ナイトビジョンや狩猟エリアのモニタリング機能も強化されている。

(C)Way of the Hunter 2 (C)2026 THQ Nordic AB, Sweden. Developed by Nine Rocks Games, published by THQ Nordic GmbH, Austria. All other brands, product names and logos are trademarks or registered trademarks of their respective owners. All rights reserved.