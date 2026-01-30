【丸福珈琲店×リラックマ】期間限定フェア、ホットケーキ、いちごパフェなど販売、グッズプレゼントも

珈琲専門店「丸福珈琲店」は2月1日(日)から、「丸福珈琲店×リラックマコラボフェア」を、全国12店舗で開催する。期間限定で2月28日(土)まで。

ベーシックなデザインが人気のシリーズ「BASIC RILAKKUMA」をモチーフに、コラボメニューを展開。リラックマたちが大好きなホットケーキやいちごを使ったメニューなど、コラボスイーツ2品、コラボフード1品、コラボドリンク2品を用意した。リラックマのコラボメニューの店舗販売は初という。

また、コラボメニューの注文につき、オリジナルステッカーやコースターをプレゼントする企画も実施。いずれも配布予定数に限りがあり、なくなり次第終了。

コラボメニューの概要は以下の通り。価格はいずれも税込表記。

【すべての画像を見る】

〈「丸福珈琲店×リラックマコラボフェア」ラインアップ〉

【コラボスイーツ】

◆「丸福珈琲店×リラックマ ホットケーキ」1,870円

丸福珈琲店名物のホットケーキとバニラアイス、フルーツを盛り合わせた。

◆「リラックマたちの大好きいちごパフェ」1,980円

いちごとたっぷりの生クリームとアイスクリームを組み合わせたパフェ。クランブルの食感がアクセント。

【コラボフード】

◆「チャイロイコグマのハンバーガープレート」2,200円

バンズをチャイロイコグマに仕立てた、かわいらしいハンバーガープレート。

【コラボドリンク】

◆「ほっこりホットチョコレート」990円

ホットチョコレートにたっぷりのホイップクリーム、リラックマのクッキーを添えた。

◆「ごゆるりチョコフロート」1,100円

チョコレートドリンクに、バニラアイスとリラックマのクッキーをトッピングしたもの。

〈コラボグッズ･プレゼント企画の概要〉

◆コラボスイーツ、コラボフードいずれかの注文1点で、オリジナルステッカー1枚をプレゼントする。ステッカーは、スマホのケースにも入る使いやすいサイズ。

デザインは全2種類で、オーダー時にデザインを選べるという。配布予定数量がなくなり次第終了。

◆コラボドリンクの注文1点で、オリジナルコースターを1枚プレゼントする。こちらもデザインは全2種類でオーダー時にデザインを選べる。なくなり次第終了。

【フェア開催期間】2026年2月1日(日)〜2月28日(土)

【実施店舗】

《大阪》ルクアイーレ店/ HEPナビオ店/ イオン大日店/ 心斎橋PARCO店/ 上本町YUFURA店/ グラングリーン大阪店

《名古屋》星が丘テラス店

《東京》東急吉祥寺店/ ヨドバシAKIBA店

《神奈川》川崎アゼリア店

《千葉》そごう千葉店

《福岡》博多阪急店

※「グラングリーン大阪店」は、2026年2月12日(木)までの開催となる。

【ホットケーキ、いちごパフェ、オリジナルグッズなど、すべての画像を見る】

【クレジット】

(c)2026 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.