Stray Kids（ストレイキッズ）が、1月29日に韓国を出国。空港に到着したメンバーの姿がキャッチされ、髪を少し切ったように見えるFelix（フィリックス）の近影が話題を集めている。

【動画】Stray Kidsが日本へ出発！サングラスでクールなフィリックス、さらさらヘアのヒョンジン【写真】①②フィリックス、ヒョンジンの近影

■Stray Kidsが日本へ！サングラスでブロンドヘアをなびかせるフィリックス

Stray Kidsは、日本で行われるオフライン特典会などのために来日。空港には別便で向かったLee Know（リノ）を除くメンバーが、揃って姿を現した。中でも注目を浴びたのは、Felix（フィリックス）とHyunjin（ヒョンジン）。最近のフィリックスは肩より長いブロンドヘアだったが、この日はややカットしたようにも見える髪型で登場した。ハイネックトップスにブラックレザーのショートジャケット、サングラスを合わせ、サラサラヘアでカリスマ性を存分に放っている。

ヒョンジンも少し髪をカットしたようで、スタンドネックのジャケットを着てサラサラの髪をクールになびかせる。メンバーは報道陣とファンに向かって和やかに手を振り、時折笑顔を向けて日本へと出発した。

SNSでは「空港ビジュのピリちゃんやばい」「本当にカッコいい…」「ピリ少し髪切った？」「ヒョンジンも少し切ったかな」「少し短くなった気がする」「そのまま伸ばしてワンレン見たい」「ヒョンジンのナチュラルメイク髪ストレートは大好きビジュすぎ」「このビジュのヒョンジンに会えるのやばい」など様々な反響が起こっている。

■写真：金髪ロングヘアのスキズフィリックス（1月27日の投稿）

■写真：ふわふわヘアのスキズヒョンジン（1月23日の投稿）