テーラーメイドの人気アイアンP790、P8CBの2本をロボットで計測！ 同ロフトなのに、飛距離は微妙に違った
ALBA Netでは、主要13メーカーの協力を得て、精密機械によるロボット試打で各モデル7番アイアンの飛距離を完全計測。人の主観やミスヒットの影響が入り込まない、純粋な性能値だけを抽出した“飛距離データカタログ”を作成した。
今回はその中でもゴルファーに人気の高い、テーラーメイドのアイアン2機種の飛距離データを公開。テーラーメイド P790（7番アイアン／ロフト30度） 152.6yテーラーメイド P8CB（7番アイアン／ロフト30度） 154.5y同ロフトだが、その差は1.9ヤード。他のメーカーのアイアンと比べると、さらにモデルごとの特性が浮かび上がり、クラブ選びの参考になる非常に興味深いデータとなった。◇ ◇ ◇テストはゴルフクラブ試打マシーン・ミヤマエ『ロボ3』を持つ、プロギアのR&Dセンターで実施。下記、一般的な条件で測定した。■テスト条件■●出力設定（振りスピード）RSドライバー（Diamana S：2022年）でヘッドスピード42m/sとなるようロボットの出力を統一。→一般的な成人男性ゴルファーを想定。●軌道設定PRGR02アイアン（2023年）の7番アイアンで以下となるように設定。ヘッド軌道：‐4度（ダウンブロー）打ち出し角：19度バックスピン量：5300rpm前後サイドスピン量：±100以下→ 現実的な“ナイスショットの基準値”に合わせて調整。●使用ボールタイトリスト『Pro V1』→24度の保温器で管理し、外気温の影響を排除。●打点位置フェース面垂直高さ17mm、スコアラインセンターに打点設定。左右打ち出し0度になるよう微調整。→「真芯のショット」を統一して比較できるよう設定。●計測器PRGR REDEYES高速度カメラによるインパクト解析＋弾道シミュレーション。→ 打ち出し直後のスピード、スピン等細部まで精密に取得。
