資産7億円の桐谷さん、保有株発表 連日お寿司を爆食い「2社の優待を使い切りました」
株主優待だけで生活する投資家“桐谷さん”ことタレントの桐谷広人氏（76）が30日、自身のXを更新し、連日優待で寿司を食べ歩いていることを打ち明けた。
【写真】ネタ豊富で美味そう！桐谷さんが連日爆食いしたお寿司
保有株や優待品などを紹介している桐谷さんだが、今回は「1月も優待の締め切りが沢山 28日の夕食はや台ずし(ヨシックス・写真左上)へ。29日はエー・ピーHの優待を使いに立ち寿司横丁へ」と報告。
「ここは数年前携帯に入れる形になり、期限までに携帯に入れ忘れたり期限をうっかりして失効したこともあります 2日連続夕食にお寿司を食べ2社の優待を使い切りました」と伝えた。
桐谷さんは365日株主優待と配当で生計を立てる投資家。25歳でプロ棋士に。57歳で引退した。バブル絶頂期の1984年に株を始め、バブル崩壊やITバブル、リーマンショックなど相場の浮き沈みを経験。資産は現在7億円とされる。
