ドジャースの選手食堂は、メジャーの中でもとてもユニークだ。国際色豊かなチームだからこそのメニューがある。栄養バランスに配慮した食事をビュッフェスタイルで提供しているが、日替わりメニューに加え、曜日ごとに各国の一品も用意されているのだ。アメリカをはじめ、日本、プエルトリコ、ベネズエラ、ドミニカ共和国、キューバなど様々な国から集まった選手たちが少しでも楽しめるようにと、以前から「ＴａｃｏＴｕｅ