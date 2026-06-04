大手すしチェーン『はま寿司』の店舗で迷惑行為の動画を撮影し、6月2日に威力業務妨害の疑いで逮捕された埼玉県毛呂山町の無職・新西悠太容疑者（43）。実は過去にも倫理を欠く投稿を繰り返していたことがわかり、ネット上では強い嫌悪感が広がっている。新西容疑者は5月27日午前、埼玉県内の『はま寿司』の店舗で、注文した寿司に食器用洗剤の容器に入った液体をかける様子を撮影し、SNSに投稿。この動画をきっかけに利用客から苦