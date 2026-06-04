埼玉県内の回転寿司チェーンの店舗で、注文した商品に食器用洗剤のようなものをかける動画をSNSに投稿し、業務を妨害した疑いで43歳の男が逮捕されました。【映像】連行される新西悠太容疑者新西悠太容疑者（43）は先月、埼玉県内の「はま寿司」の店舗で、注文した寿司に食器用洗剤のようなものをかける動画を投稿し、運営会社の業務を妨害した疑いがもたれています。警察によりますと、店内の防犯カメラの映像などから新西