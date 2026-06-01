回転ずしのチェーン店で撮影された迷惑動画が炎上している。これまでも回転ずしでは迷惑行為が相次ぎ、訴訟問題にまで発展したケースもあった。今回の動画では、すしに洗剤とみられる液体をかけている様子が収められており、もはや「迷惑系ではなく犯罪系」などと批判が殺到している。 問題となっている動画は、回転ずしチェーン・はま寿司とみられる店舗で撮影されたもの。投稿したのは、フォロワーが1