回転寿司大手「はま寿司」の埼玉県内の店舗で商品に液体をかける様子を撮影し、SNSに投稿して業務を妨害したとして逮捕された男が、液体は「水」だと話していることがわかりました。警察によりますと、新西悠太容疑者は先月27日、回転寿司大手「はま寿司」の埼玉県内の店舗で、注文した商品に食器用洗剤とみられる液体をかける様子を撮影してSNSに投稿し、業務を妨害した疑いがもたれています。新西容疑者は1人で店に来ていて、商