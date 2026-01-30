元サッカー女子日本代表「なでしこジャパン」の丸山桂里奈（42）が30日までに自身のインスタグラムを更新。減量成功の激変ショットを公開した。

「ダイエット成功しました！！とりあえずは6．1キロ減」と書き出し、トレーナーとみられる女性とのツーショットを公開。チューブトップドレス姿で顎まわりがシャープになった笑顔写真などを公開した。

「まだここからも継続できるように 先生はじめスタッフさん、長井さん(可愛くしてくれてありがとございます)あこちゃん(いつも励ましてくれてありがとう)みやぞん(どんな私でも私だよと)そして本並さんをギャフンと言わせたくて頑張りました よっしゃー！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！」とつづり、夫の元サッカー選手の本並健治氏（61）の存在を励みにしていたと明かした。

そして「とにかく素敵なみなさんに支えられて、無事ダイエット企画走り抜きました スタッフのみなさま、ありがとうございました」と感謝した。

丸山の近影に対し芸能仲間から賛美が飛んだ。番組で共演するTBS田村真子アナウンサーは「きゃー、美しすぎます」、ホラン千秋は「めちゃ可愛いんだが！！！！！」、矢田亜希子は「可愛いー綺麗ーーーー本並さん、ギャフン！」、瀬戸朝香は「カリちゃん！キュート」とコメントしていた。