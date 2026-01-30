日中関係の緊迫が続くなか、現地で新たな「反日ビジネス」が急拡大しているという。中国のフリマサイトで旧日本軍の「戦争犯罪の証拠」と称される物品が、高値で売買されているというのだ。中国事情に詳しいフリーライター・廣瀬大介氏がレポートする。【前後編の前編】

【写真】入手ルートや物品の真贋の検証のため筆者が中国のフリマアプリから購入した「旧日本軍関連の物品」

4つで2万3000円

戦後80年を迎えた昨年、中国では旧日本軍の731部隊の人体実験・細菌戦の実態を描いた映画『731』、南京事件をテーマにした映画『南京写真館』などの作品が立て続けに公開された。

歴史問題に焦点を当てる動きのなか、中国のIT大手アリババグループが運営するフリマアプリ「閑魚」で、日中戦争に関する旧日本軍関連の物品が数多く出品されていることが判明した。

物品の説明文には「日軍 罪証（※「軍」と「証」は簡体字、旧日本軍 罪の証拠）」といった、共通したキーワードが確認できる。出品されているものを見ると映画『731』の関連グッズも含まれ、戦時中のものとみられる物品にしても「軍隊手帳」「出征幟」「軍事郵便」など。販売されているものの多くは旧日本軍による戦争犯罪の証拠になるとは思えないような物品だ。

コメント欄には、「我々中国人の悲劇を証明する貴重な資料だ」「動かぬ歴史の証拠だ。明らかとなっている日本の悪行は氷山の一角だ。あの暗黒の歴史は永遠に世界に刻まれるべきだ」などの言葉が並んでいた。

なぜ中国でこうした"商品"が大量に出品されているのだろうか。入手ルートや物品の真贋の検証のため、複数の関連商品を購入することにした。今回、閑魚で購入したのは「旧日本陸軍の軍隊手帳」「日本駐北京総領事館に提出された個人の印鑑証明」「第1820部隊（満州に展開していた関東軍補給監部）の部隊名変更通知書」「中国から日本に宛てた（日本軍人の）葉書」。4つ合わせて1029元（日本円で約2万3000円）だった。

旧日本陸海軍軍装品専門店「神保町軍装店」代表・前川裕弘氏に購入した実物の写真を見てもらうと、「いずれの商品も実物である」としてこう語った。

「例えば軍隊手帳の場合、真贋を見るポイントは作戦における戦闘記録である『軍歴』が記載されているか、その日付が正確かどうかです」

620元（約1万4000円）で「侵略罪証（中国侵略の犯罪証拠）」として出品されていた「旧日本軍の軍隊手帳」を確認すると、手帳の持ち主だった日本兵の個人名と本籍、また所属していた所管・部隊号として「第二十五師管 満洲第一八〇部隊」と書かれていた。前川氏の指摘にあった軍歴についても、入隊日、釜山上陸日、満州派遣日などの情報が細かく記載されていた。

「ほかの印鑑証明や部隊名変更通知書、はがきを見ても、朱印や検閲印のにじみ方や押し方、そこに記載されている年代の表記などから実物であると判断できる」（前川氏）

「日本のサイトで購入した」

政治・歴史学者の井上寿一・学習院大学教授も今回の購入品を見てこう話す。

「これらは本物でしょう。そもそも侵略の証拠を偽造するなら、もっとわかりやすいものにするはず。日本にいる家族に宛てた兵士のはがきや印鑑証明では内容のインパクトも弱いし、こんなに精巧な偽物を作る意味がないと思います」

どのようにして本物の旧日本軍の物品を手に入れたのか、サイトを通じて出品者に聞くと「日本のオークションサイトで購入しました。本物保証します」と答え、わざわざ海を越えて仕入れていると説明。そのうえで、「他にも手元に数冊の軍隊手帳がありましたが、すべて売れました。今すぐ購入するなら70元（約1600円）安くしますよ。今は、こうした商品の偽造品も増えているので気を付けてくださいね」と親切にアドバイスまでもらってしまった。

前出・前川氏は出品者についてこう証言する。

「全国各地で展開されている骨董市へ足を運ぶと、中国人のバイヤーがたくさんいて、軍隊手帳などを大量に購入し、中国に持って行っているケースをよく見かけました。

15年ほど前には、中国各地の抗日記念館で物品を展示するため、わざわざ日本の骨董品屋などに当時の資料を買い付けにくる関係者もいて、私は販売しませんでしたが、自分の店にも来たことがありますよ」

だが、今は記念館などでの展示という用途を超えた需要が生まれているようだ。

ジャーナリストの周来友氏はこう指摘する。

「旧日本軍関連の物品取引が中国国内で増えている背景には、『愛国系動画配信者』の増加があると考えられます。高市首相の台湾有事発言以前から、中国は失業率の悪化や不動産市場のバブル崩壊などの問題に直面しており、政府は国民感情のガス抜きに対日歴史問題を利用しようとしてきた。

それに呼応して愛国系配信者が反日関連動画を配信し、大きな稼ぎを得ています。彼らは『入手した旧日本軍の物品を侵略の証拠としてこれから博物館に寄贈します』といった動画を配信しており、その制作のためにオークションで物品を入手していると考えられます」

旧日本軍をめぐる物品が「再生数を稼ぐ道具」になっているというのだ。

（後編につづく）

【プロフィール】

廣瀬大介（ひろせ・だいすけ）／1986年生まれ、東京都出身。フリーライター。明治大学を卒業後、中国の重慶大学に留学。メディア論を学び2012年帰国。フリーランスとして週刊誌やウェブメディアで中国の社会問題や在日中国人の実態などについて情報を発信している。

※週刊ポスト2026年2月6・13日号