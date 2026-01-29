Image:Amazon.co.jp

Amazon（アマゾン）では、2026年1月27日（火）9時から2月2日（木）23時59分まで｢AmazonスマイルSALE｣を開催中。

現在、巻取り式USB-Cケーブル一体型でコンパクトさも両立した、Anker（アンカー）の「Nano Charger (35W, 巻取り式 USB-Cケーブル)」がお得に登場しています。

■この記事で紹介している商品

巻取り式ケーブル一体型でここまで小さい。Ankerの巻取り式ケーブル一体型充電器が28％オフ！

充電器とケーブルを別々に持ち歩く時代、そろそろ終わりかもしれません。

巻取り式USB-Cケーブル一体型で、AirPods Proケース並みのコンパクトさを実現した、Anker（アンカー）の「Nano Charger (35W, 巻取り式 USB-Cケーブル)」。最大35W出力＆2台同時充電対応の優れモノが、28％オフのセール特価で販売中です。

最大の魅力は、USB-Cケーブルを本体に内蔵した巻取り式デザインです。ケーブルを別で持ち歩く必要がなく、バッグの中で絡まるストレスもありません。

それでいて本体サイズはAirPods Proのケースと同等クラス。電源プラグとケーブルが一体化しているにもかかわらず、ここまで小さくまとまっているんです。出張や旅行はもちろん、日常使いでも荷物を減らしたい人に刺さる設計です。

最大35W出力＆2台同時充電で実用性も抜群

コンパクトでも性能は妥協なし。最大35W出力に対応しており、iPhoneやiPad、AirPodsやApple Watchまで幅広く対応するのも嬉しいポイントです。

さらに、巻取り式USB-CケーブルとUSB-Cポートを使った2台同時充電も可能。スマートフォンとワイヤレスイヤホン、スマートフォンとタブレットといった組み合わせもこれ1台で完結します。

ケーブル一体型で荷物を減らしつつ、AirPods Proケース並みのコンパクトサイズと最大35W出力＆2台同時充電を両立した「Nano Charger (35W, 巻取り式 USB-Cケーブル)」。持ち運び用の充電環境をスマートにまとめたい人にとって、完成度の高い選択肢です。

Anker Nano Charger (35W, 巻取り式 USB-Cケーブル) ブラック USB PD USB-C 急速充電器【PSE技術基準適合】iPhone 17シリーズ MacBook Air Galaxy Android スマートフォン ノートPC その他各種機器対応 3,590円 （28％オフ） Amazonで見る PR PR

なお、上記の表示価格は2026年1月29日12時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。

