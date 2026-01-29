53ºÐ·Ý¿Í¡¢µì½êÂ°»öÌ³½ê¤«¤éÆÏ¤¤¤¿ÌÀºÙ¤Î¶â³ÛÌÀ¤«¤¹¡¡¥®¥ã¥é¤á¤°¤ê¡Ö¥Ö¥Á¥®¥ì¡×¤é¤ì¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤â
¸µ¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥Ï¥ê¥¬¥Í¥í¥Ã¥¯¡×¤Ç¡¢¹½À®ºî²È¤äÍÜÀ®½ê¤Î¹Ö»Õ¤âÌ³¤á¤ë¥Ô¥ó·Ý¿Í¤Î¥æ¥¦¥¥í¥Ã¥¯¡Ê53¡Ë¤¬29Æü¡¢X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¤«¤Ä¤Æ½êÂ°¤·¤¿µÈËÜ¶½¶È¤ÎµëÍ¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¥æ¥¦¥¥í¥Ã¥¯¤Ï¡Öº£·îµÈËÜ¶½¶È¤«¤éÌÀºÙ¤¬ÆÏ¤¤¤¿¡£Ì¤¤À¤ËÇ¯¤Ë¿ô²ó¤¢¤ë¡×¤È¸ÀµÚ¡£¡Ö¶â³Û¤Ï201±ß¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡ÖÂ¾¤Ç¤è¤¯¤¢¤ë¡ØÇä¾å¡û¡û±ß¤ËÅþÃ£¤·¤¿¤é¿¶¤ê¹þ¤ß¡Ù¤È¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÀÎ¤«¤é¼ê¿ôÎÁ¤â¤«¤«¤ë¤Î¤Ë¤Á¤ã¤ó¤È¿¶¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö¤³¤³¤Ç1¤Äµ¿Ìä¤¬¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¡Ö¥Ç¥Ó¥å¡¼Åö»þ¤È¤¢¤ë»Å»ö¤Î¥®¥ã¥é¤¬Á´Á³¿¶¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Ê¤¯¤Æ¡¢¶²¤ë¶²¤ëÃ´Åö¼Ò°÷¤Ë¸À¤¤¤Ë¸À¤Ã¤¿¤é¡¦¡¦¡¦¡ØÌ´¤Á¤ã¤¦¤ó¤«¡ª¡ª¡ª¶â¤«¡ª¡ª¡ª¡Ù¤È¥Ö¥Á¥®¥ì¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡¦¡¦¡¦¡×¤È¥®¥ã¥é¤ò¤á¤°¤ë¤ä¤ê¼è¤ê¤ò²óÁÛ¡£¡Ö¤ß¤¿¤¤¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡£º£¤ÏµÈËÜ·Ý¿Í¤Ç·ÝÎò²¿Ç¯ÌÜ¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ç»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×¤È»×¤¤¤ò¤á¤°¤é¤»¡¢¡Ö¡Ø¤¢¤ì¡Ù¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï2019Ç¯¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì°Ê¹ß¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼ÁÈ¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡£¤³¤Î¡¢¤¤¤Ë¤·¤¨¤«¤é¤¢¤ëµÈËÜ¶½¶È¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡£¤â¤¦¤½¤ó¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤â¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤·¡¢¤¹¤Ç¤ËÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤òµ§¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¥æ¥¦¥¥í¥Ã¥¯¤Ï21Ç¯2·î¡¢¡Ö2021Ç¯2·î26ÆüÉÕ¤±¤ÇÌó29Ç¯´Ö½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿µÈËÜ¶½¶È¤òÂà½ê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤Ï¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤È¤·¤Æ¥¿¥ì¥ó¥È³èÆ°Â¾¡¢¹Ö»Õ¶È¡¢ºî²È¶È¡¢¼¹É®¶È¡¢YouTuber¤Ê¤É¡Ø¤Ê¤ó¤Ç¤â²°¡Ù¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£