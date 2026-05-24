お笑いコンビ「鬼越トマホーク」の金ちゃん（40）が23日深夜に放送されたテレビ東京「ゴッドタン」（土曜深夜2・10）に出演。所属する吉本興業の「最大派閥」を明かした。今回は「気づいちゃったオーディション」と題して放送され、トップバッターにお笑いトリオ「青色1号」が登場。同トリオが気づいたのは「太田プロ若手はみんな酒井軍団」と、同事務所の先輩芸人「アルコ＆ピース」の酒井健太に可愛がられていると明かした。