ÀìÌç²È¤¬ÃÇ¸À ¡íÎáÏÂ¤ÎÊÆÁûÆ°¡í¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂ³¤¯¡Öº£Ç¯¤âÊÆ¤ÎÃÍÃÊ¤Ï²¼¤¬¤ê¤Þ¤»¤ó¡×

ÊÆ5Ô¤¢¤¿¤ê¤ÎÊ¿¶ÑÈÎÇä²Á³Ê¤¬¡É4416±ß¡É¤òµÏ¿
ÇÀÎÓ¿å»º¾Ê¤ÎºÇ¿·¤ÎÈ¯É½¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢ºòÇ¯12·î29Æü¡Á¡Ç26Ç¯1·î4Æü¤ÎÊÆ5Ô¤¢¤¿¤ê¤ÎÊ¿¶ÑÈÎÇä²Á³Ê¤¬4416±ß¤òµÏ¿¡£²áµîºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£
¼ÂºÝ¡¢ÅÔÆâ¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ë¤Ï5Ô¤Ç4000¡Á5000±ßÂæ¤Î¾¦ÉÊ¤¬¥º¥é¥ê¡£¥Ö¥é¥ó¥ÉÊÆ¤À¤È¡¢6000±ß¤òÄ¶¤¨¤ë¤â¤Î¤Þ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¿·ÊÆ¤¬Î®ÄÌ¤·¡¢²Á³Ê¤¬²¼¤¬¤ë¤È¤¤¤¦¸«Êý¤¬¤¢¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤Ê¤¼¹â»ß¤Þ¤ê¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£
ÇÀÀ¯¤Ë¾Ü¤·¤¤¥¥ä¥Î¥ó¥°¥í¡¼¥Ð¥ëÀïÎ¬¸¦µæ½ê¸¦µæ¼ç´´¤Î»³²¼°ì¿Î»á¤Ï¡¢¡Ö£Ê£Á¡ÊÇÀ¶È¶¨Æ±ÁÈ¹ç¡Ë¤¬Î®ÄÌÎÌ¤ò°Õ¿ÞÅª¤Ë¹Ê¤ê¡¢²Á³Ê¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡Ö¡Ç24Ç¯²Æ¤ËÈ¯À¸¤·¤¿¡íÎáÏÂ¤ÎÊÆÁûÆ°¡í¤Ï¡¢ÌÔ½ë¤Ë¤è¤ë¡Ç23Ç¯»ºÊÆ¤ÎÉÔºî¤¬¸¶°ø¤Ç¤·¤¿¡£Í½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¶¡µëÎÌ¤«¤éÌó40Ëü¥È¥ó¤âÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¼ûµë¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬Êø¤ì¡¢¿·ÊÆ¤¬Î®ÄÌ¤·¤Æ¤â²Á³Ê¤¬²¼¤¬¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£°ìÊý¡¢¡Ç25Ç¯ÅÙ»º¤ÎÊÆ¤ÏÁ°Ç¯¤ËÈæ¤Ù¤Æ10¡ó¶á¤¯¼ý³ÏÎÌ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤¼²Á³Ê¤¬²¼¤¬¤é¤Ê¤¤¤Î¤«¡£¤½¤ì¤Ï¡¢£Ê£Á¤¬½¸²Ù¤·¤¿¿·ÊÆ¤òºß¸Ë¤È¤·¤ÆÊú¤¨¹þ¤ß¡¢»Ô¾ì¤Ø¤ÎÎ®ÄÌÎÌ¤òºòÇ¯¤ÈÆ±ÄøÅÙ¤Ë¹Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡×
ÇÀÎÓ¿å»º¾Ê¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢ºòÇ¯11·îËö»þÅÀ¤Ç¤ÎÌ±´Ö¤Îºß¸ËÎÌ¤Ï¡Ç24Ç¯¤è¤ê70Ëü¥È¥ó¤âÂ¿¤¤329Ëü¥È¥ó¤À¤Ã¤¿¡££Ê£Á¤¬ºß¸Ë¤òÁý¤ä¤¹ÍýÍ³¤Ï²¿¤Ê¤Î¤«¡£
¡Ö³µ»»¶â¤ò¹â¤¯¤·¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£³µ»»¶â¤È¤Ï¡¢½Ð²Ù¤µ¤ì¤¿ÊÆ¤ËÂÐ¤·£Ê£Á¤¬»ÙÊ§¤¦Á°Ê§¤¤¶â¤Î¤³¤È¤Ç¡¢ÇÀ²È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÂç¤¤Ê¼ýÆþ¸»¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤È¤³¤í¤¬°ìºòÇ¯¡¢ÊÆÉÔÂ¤ÇÂ¾¤Î½¸²Ù¶È¼Ô¤¬³µ»»¶â¤è¤ê¹â¤¤ÃÍÃÊ¤òÇÀ²È¤ËÊ§¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢£Ê£Á¤Î½¸²ÙÎÌ¤¬Äã²¼¡£º£²ó¡¢£Ê£Á¤Ï½¸²ÙÎÌ¤òÁý¤ä¤¹¤¿¤á¡¢³µ»»¶â¤òÄÌ¾ï¤ÎÇ¯¤Î£³ÇÜ¤Û¤É¤Î²Á³Ê¤ËÀßÄê¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¾õ¶·¤ÇÊÆ¤Î»Ô¾ì²Á³Ê¤¬²¼¤¬¤ì¤Ð¡¢ÇÀ²È¤Ë¹âÃÍ¤òÊ§¤Ã¤¿£Ê£Á¤ÏÀÖ»ú¤òÊú¤¨¤Þ¤¹¡£¤«¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢ÇÀ²È¤Ë¡Ø³µ»»¶â¤òÊ§¤¤²á¤®¤¿¤«¤éÊÖ¤·¤Æ¤¯¤ì¡Ù¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¡£ÇÀ¿å¾Ê¤¬ÂçÎÌ¤ÎÊÆ¤òÈ÷ÃßÊÆ¤È¤·¤ÆÇã¤¤¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤é¡¢£Ê£Á¤Îºß¸Ë¤Ï¸º¾¯¤·¡¢¼¡¤Î¼ý³Ï´ü¤Ç¤¢¤ëº£Ç¯£¹·î¤Þ¤Ç¹âÃÍ¤òÂ³¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
Ç¯¤¬ÌÀ¤±¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤Ë¡¢»³²¼»á¤Ï¡Ö½©¤Þ¤ÇÊÆ²Á³Ê¤Ï²¼¤¬¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÃÇ¤º¤ë¡£¸½ºß¤Î5Ô4000±ßÄ¶¤¨¤¬¤·¤Ð¤é¤¯Â³¤¯¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£
ÇÀ¿åÂ²¥¨¥ê¡¼¥È¤ÎÎëÌÚ·ûÏÂÇÀÁê¡Ê43¡Ë¤Ï¼«¿È¤ÎÀ¯¼£À¸Ì¿¤òº¸±¦¤¹¤ë¡ÖÇÀÂ¼É¼¡×¤Ëµ¤¤ò¸¯¤¤¡¢£Ê£Á¤ÎÀï½Ñ¤ò¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡£¹ñ¤Ë¤è¤ëÀ¸»ºÄ´À°¤Ç²Á³Ê¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¸ºÈ¿Ï©Àþ¤òÆÍ¤¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤À¤«¤é¡¢¹ñÌ±ÉÔºß¤â¤¤¤¤¤È¤³¤í¤À¡£¾ÃÈñ·ÐºÑ¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÅÏÊÕ¹ÌÀ»á¤Ï¡Ö¸ºÈ¿¤Ï¤¹¤ë¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÊ°(¤¤¤¤É¤ª)¤ë¡£
¡ÖÎëÌÚÇÀÁê¤Ï¡Ø¼ûÍ×¤Ë±þ¤¸¤¿À¸»º¤ò¡Ù¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¿Í¸ý¸º¾¯¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆüËÜ¤ÎÆâ¼û¤ÏÍî¤Á¹þ¤à¤Ð¤«¤ê¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ¤À¤È¡¢¹ñÆâ¤ËÎ®ÄÌ¤¹¤ëÊÆ¤Ï¤É¤ó¤É¤ó¸º¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£Éé¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥é¥ë¤Ë´Ù¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤à¤·¤íÁý»º¤·¡¢Í¾¤Ã¤¿Ê¬¤Ï³¤³°¤ËÍ¢½Ð¤·¤Æ¹ñÆâ¤ÎÎ®ÄÌÎÌ¤òÄ´À°¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¡£¸ºÈ¿À¯ºö¤Ê¤É¤Ê¤¯¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ï¤º¤Ç¤¹¡×
¡Ö¤ª¤³¤á·ô¡×¤Ï²È·×¤Î½õ¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤
ºòÇ¯11·î¡¢²Á³Ê¹âÆ¤Ø¤Î¡íÈëºö¡í¤È¤·¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¡Ö¤ª¤³¤á·ô¡×¤À¤Ã¤¿¡£Á´¹ñ¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ê¤É¤Ç»ÈÍÑ¤Ç¤¡¢É¯Ç÷(¤Ò¤Ã¤Ñ¤¯)¤¹¤ë²È·×¤Î½õ¤±¤È¤Ê¤ë¡½¡½¤È¤¤¤¦ÎëÌÚÇÀÁê´ÎÀù¤ê¤ÎÀ¯ºö¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Á°½Ð¤Î»³²¼»á¤Ï¡ÖÃÍ²¼¤²¤Ë¤Ï¸ú²Ì¤¬¤Ê¤¤¡×¤ÈÊò¤ì¤ë¡£
¡Ö¹â¤¤³µ»»¶â¤¬¸¶°ø¤Ê¤Î¤À¤«¤é¡¢¤½¤³¤Ë¼ê¤ò¤Ä¤±¤º¤ª¤³¤á·ô¤òÇÛ¤Ã¤Æ¤â²Á³Ê¤Ï²¼¤¬¤é¤Ê¤¤¡£¹ØÇãÎÏ¤òÊäÅ¶¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¹â¤¤ÃÍÃÊ¤Î¤Þ¤ÞÊÆ¤¬Çä¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¡££Ê£Á¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡¢¼¡¤Î¼ý³Ï´ü¤Þ¤Ç²Á³Ê¤ò²¼¤²¤º¤Ëºß¸Ë¤ò½èÍý¤Ç¤¤ë¡£·ë¶É¡¢¤ª¤³¤á·ô¤Ïº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ÃÈñ¼Ô¤Î¤¿¤á¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢£Ê£Á¤òµßºÑ¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÁ¼ÃÖ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡×
¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢¤ª¤³¤á·ô¤ÎÇÛÉÛ¤Ë»È¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ï²æ¡¹¤Î·ìÀÇ¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤ó¤Ê¥Ð¥«¤²¤¿ÏÃ¤¬¤¢¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£
