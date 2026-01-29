UEFAチャンピオンズリーグ 25/26のリーグフェーズ第8節 ナポリとチェルシーの試合が、1月29日05:00にスタディオ・ディエゴ・アルマンド・マラドーナにて行われた。

ナポリはラスムス・ホイルンド（FW）、エリフ・エルマス（MF）、アントニオ・ベルガラ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するチェルシーはジョアン・ペドロ（FW）、ペドロ・ネト（FW）、エンソ・フェルナンデス（MF）らが先発に名を連ねた。

19分に試合が動く。チェルシーのエンソ・フェルナンデス（MF）がPKを決めてチェルシーが先制。

しかし、33分ナポリが同点に追いつく。マティアス・オリベラ（DF）のアシストからアントニオ・ベルガラ（MF）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

さらに43分ナポリが逆転。マティアス・オリベラ（DF）のアシストからラスムス・ホイルンド（FW）がゴールを決めて2-1と逆転する。

ここで前半が終了。2-1とナポリがリードしてハーフタイムを迎えた。

チェルシーは後半の頭から選手交代。ペドロ・ネト（FW）からコール・パーマー（MF）に交代した。

59分、チェルシーは同時に2人を交代。アンドレイ・サントス（MF）、マロ・ギュスト（DF）に代わりジェイミー・バイノーギッテンス（FW）、トレボ・チャロバー（DF）がピッチに入る。

61分チェルシーのコール・パーマー（MF）のアシストからジョアン・ペドロ（FW）がゴールを決めて2-2に追いつく。

67分、ナポリが選手交代を行う。フアン・ジェズス（DF）からミゲル（DF）に交代した。

74分、チェルシーが選手交代を行う。エステバン（FW）からアレハンドロ・ガルナチョ（FW）に交代した。

82分、ナポリは同時に2人を交代。レオナルド・スピナツォーラ（DF）、エリフ・エルマス（MF）に代わりサム・ビュークマ（DF）、ロメル・ルカク（FW）がピッチに入る。

その直後の82分チェルシーが逆転。コール・パーマー（MF）のアシストからジョアン・ペドロ（FW）がゴールを決めて2-3と逆転する。

その後もチェルシーの選手交代が行われたがそのまま試合終了。チェルシーが2-3で勝利した。

なお、ナポリは17分にフアン・ジェズス（DF）、74分にエリフ・エルマス（MF）に、またチェルシーは88分にウェスレー・フォファナ（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-01-29 07:10:18 更新