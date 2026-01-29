UEFAチャンピオンズリーグ 25/26のリーグフェーズ第8節 アーセナルとカイラト・アルマトイの試合が、1月29日05:00にエミレーツ・スタジアムにて行われた。

アーセナルはガブリエル・マルチネリ（FW）、ビクトル・ギェケレシュ（FW）、チュクノンソー・マドゥエケ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するカイラト・アルマトイはジョルジーニョ（FW）、エジミウソン・サントス（FW）、アレクサンドル・ムリンスキー（DF）らが先発に名を連ねた。

試合開始早々の2分に試合が動く。アーセナルのカイ・ハーバーツ（FW）のアシストからビクトル・ギェケレシュ（FW）がゴールを決めてアーセナルが先制。

しかし、7分カイラト・アルマトイが同点に追いつく。ジョルジーニョ（FW）がPKを決めて1-1。試合は振り出しに。

だが、15分アーセナルが逆転。ベン・ホワイト（DF）のアシストからカイ・ハーバーツ（FW）がゴールを決めて2-1と逆転する。

さらに36分アーセナルが追加点。ビクトル・ギェケレシュ（FW）のアシストからガブリエル・マルチネリ（FW）がゴールで3-1。さらにリードを広げる。

ここで前半が終了。3-1とアーセナルがリードしてハーフタイムを迎えた。

アーセナルは後半の頭から2人が交代。リッカルド・カラフィオーリ（DF）、カイ・ハーバーツ（FW）に代わりピエロ・インカピエ（DF）、マルティン・ウーデゴール（MF）がピッチに入る。

59分、カイラト・アルマトイは同時に2人を交代。エジミウソン・サントス（FW）、エルキン・タパロフ（DF）に代わりワレリー・グロムイコ（MF）、リカルジーニョ（FW）がピッチに入る。

70分、カイラト・アルマトイは同時に2人を交代。ダン・グラゼル（MF）、ルイス・マタ（DF）に代わりダミル・カサブラト（DF）、レフ・クルギン（DF）がピッチに入る。

77分、アーセナルは同時に2人を交代。ガブリエル・マルチネリ（FW）、ビクトル・ギェケレシュ（FW）に代わりBailey-Joseph Brando（FW）、ガブリエルジェズス（FW）がピッチに入る。

79分、カイラト・アルマトイが選手交代を行う。ジョルジーニョ（FW）からラマザン・バグダト（FW）に交代した。

89分、アーセナルが選手交代を行う。クリスティアン・ノアゴール（MF）からIbrahim Ife（MF）に交代した。

後半終了間際の90+4分、カイラト・アルマトイのワレリー・グロムイコ（MF）のアシストからリカルジーニョ（FW）がヘディングシュートを決めて3-2と1点差に迫る。

そのまま試合終了。アーセナルが3-2で勝利した。

なお、アーセナルは6分にリッカルド・カラフィオーリ（DF）に、またカイラト・アルマトイは69分にジョルジーニョ（FW）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-01-29 07:00:56 更新