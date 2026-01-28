この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

ポイ活と投資に関する情報を発信するVTuberのネコ山氏が、自身のYouTubeチャンネルで「4万5千円突撃するぞ みずほ銀行 投信積立キャンペーン攻略」という動画を公開。みずほ銀行が実施している投資信託の積立キャンペーンで、最大45,000円の現金プレゼントを受け取るための具体的な攻略法を解説した。



動画で紹介されたのは、みずほ銀行の「ダブル積立投信ハッピープラン」。このキャンペーンは、契約金額に応じて現金がプレゼントされるもので、AコースとBコースの2種類が用意されている。ネコ山氏によると、Aコースでは対象ファンドを合計50万円以上契約すると最大30,000円、Bコースではそれ以外のファンドを合計50万円以上契約すると最大15,000円、合計で最大45,000円がもらえる仕組みだという。



一見すると、両方の特典を得るためには合計100万円の資金が必要に思えるが、ネコ山氏は「積立が実行された後に即時売却しても条件達成とみなされる」という点が攻略の鍵だと指摘。この仕組みを利用すれば、少ない資金を回転させて条件を満たすことが可能だと説明した。



例えば、50万円の資金があれば、まずAコースで50万円の積立を設定し、実行された直後に売却して資金を回収。その後、回収した50万円でBコースの積立を設定すれば、合計100万円分の積立契約を達成できるという。さらに資金が少ない場合でも、「25万円の資金でAコースの積立を2回に分けて行い、その都度売却を繰り返すことでAコースの条件である50万円を達成できる」と解説した。



ただし、ネコ山氏は注意点も挙げている。この方法は元本保証のない投資信託を利用するため、売却時に価格が変動し損失が出るリスクがある。また、購入時に手数料がかかるものの、後日キャッシュバックされるため実質無料になる仕組みについても触れた。これらのリスクを理解した上で、自己責任で行う必要があると注意を促した。



まとまった資金がなくても、工夫次第で高額な特典を得られる可能性がある今回のキャンペーン。リスクを十分に理解した上で、挑戦を検討してみてはいかがだろうか。