【ココイチ】数量限定「厚切りベーコンとスモークチーズのスープカレー」登場 後入れチーズで味変も
カレーチェーン「CoCo壱番屋」は、2026年2月1日（日）から、数量限定で「厚切りベーコンとスモークチーズのスープカレー」を販売する。
バジルの香りと香味野菜のうまみがきいたココイチ定番のスープカレーに、厚切りのベーコンをトッピング。キャベツ、じゃがいも、なすなどの野菜が入ったボリューム感のある一品だ。
さらに、別皿で提供されるスモークチーズを後から加えることで、燻製の風味とコクのあるチーズの味わいが加わり、味の変化が楽しめる。
本商品は1月17日（土）から開催中の「ウルトラ創業祭2026」の対象メニュー。1食注文ごとに、スピードくじを1枚配布され、当たりが出ると、ウルトラヒーローの刻印入りのオリジナルウルトラスプーンがもらえる。
●商品名
厚切りベーコンとスモークチーズのスープカレー
●価格
店内飲食 税込1,160円
※表示価格はライス200g、辛さ普通の場合
※テイクアウトは店内飲食価格＋54円（税込）
●販売期間
2026年2月1日（日）から。なくなり次第終了
●販売店舗
全国のカレーハウスCoCo壱番屋（一部店舗を除く）