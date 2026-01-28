【ココイチ】数量限定「厚切りベーコンとスモークチーズのスープカレー」登場　後入れチーズで味変も

カレーチェーン「CoCo壱番屋」は、2026年2月1日（日）から、数量限定で「厚切りベーコンとスモークチーズのスープカレー」を販売する。

バジルの香りと香味野菜のうまみがきいたココイチ定番のスープカレーに、厚切りのベーコンをトッピング。キャベツ、じゃがいも、なすなどの野菜が入ったボリューム感のある一品だ。

さらに、別皿で提供されるスモークチーズを後から加えることで、燻製の風味とコクのあるチーズの味わいが加わり、味の変化が楽しめる。

本商品は1月17日（土）から開催中の「ウルトラ創業祭2026」の対象メニュー。1食注文ごとに、スピードくじを1枚配布され、当たりが出ると、ウルトラヒーローの刻印入りのオリジナルウルトラスプーンがもらえる。

「ウルトラ創業祭2026」を開催中。当たりくじをひけばスプーンがもらえる

＜商品概要＞

●商品名

厚切りベーコンとスモークチーズのスープカレー

●価格

店内飲食 税込1,160円

※表示価格はライス200g、辛さ普通の場合

※テイクアウトは店内飲食価格＋54円（税込）

●販売期間

2026年2月1日（日）から。なくなり次第終了

●販売店舗

全国のカレーハウスCoCo壱番屋（一部店舗を除く）