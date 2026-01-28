ABCテレビ（朝日放送）の「探偵！ナイトスクープ」の放送内容を巡って炎上している問題が、意外な展開を見せている。これまでは出演者の両親に批判が殺到し、その是非を巡ってネット上で議論が起きていた。ところがABCテレビが1月26日に公式サイトを更新し、番組に「演出」や「構成」、「改稿」があったと釈明したことで、今度はABCテレビが炎上する事態になったのだ。

＊＊＊

【写真を見る】ABCテレビのHPに掲載された【1月23日放送回に関して】には「番組の編集・構成上の演出として表現」「放送用に構成・改稿した」といった文言が並んでいた。

担当記者が言う。

「1月23日放送の『探偵！ナイトスクープ』は、12歳の男児からの『6人兄妹の長男を代わって』という依頼を取り上げました。霜降り明星のせいやさんが男児の代わりに弟や妹5人の世話に奮闘したのですが、そもそも放送前の告知段階でネット上では『この男児は“ヤングケアラー”に該当するのではないか』と懸念が示されていました。そして、実際に番組がオンエアされると多数の視聴者が『両親の育児放棄は看過できない』とXなどのSNSに投稿、炎上する事態に発展したのです」

せいやの奮闘ぶりは評価を集めている

ABCテレビはTVerで配信されていた1月23日放送回を25日に削除。さらに番組の公式サイトに以下の文章を掲載した。

《取材対象者およびご家族の方々が、放送をきっかけに強い批判や誹謗中傷、詮索にさらされ、日常生活もままならない現状について、番組として強い懸念を抱いています。取材対象者やご家族への誹謗中傷、詮索、直接の接触は、厳にお控えいただきますようお願い申し上げます》

ところが26日夜にABCテレビは再び番組公式サイトを更新し、放送内容に「番組の編集・構成上の演出」があったことを釈明した上で、《取材対象者の方々に対して実態とは異なる受け止めが生じている状況について、番組として深く反省しております》と謝罪するに至った。どんな“演出”が行われたのか、ポイントを箇条書きにしてご紹介する。

Xでは「BPO案件」の声も

【1】

「正直、長男やるの疲れました」といった依頼文の一部は放送用に構成・改稿したものだった。原文は「家族8人みんなで家事や育児を協力しあって頑張っているが、他の兄弟よりも僕が一番頑張っている。他の家族の子供と比べてどうなのか調査して欲しい」という内容だった。

【2】

普段は父親が在宅し、家事と育児を担当している。育児を担当している父親が乳幼児を残して外出する場面、および当該VTRの最後に母親が、「米炊いて、7合」といった発言は、番組の編集・構成上の演出として表現した。

【3】

依頼主である男児は週に3〜4回は大好きなバスケットを習うなどの時間がある。ところが放送内容で長男ばかりが家事・育児をしているような印象を与えてしまった。

これにXでは「演出」という説明に反発する投稿が殺到した。《演出ではなくやらせと言います》、《「やらせ」でした、ってことよね？》、《元の依頼文を変えてる時点で、演出ではなくやらせ》──などのポストが次々に投稿されており、ABCテレビに厳しい視線が注がれていることが分かる。

なぜABCテレビは炎上してしまったのか、ネットの炎上問題に詳しいITジャーナリストの井上トシユキ氏は「Xでは『BPO案件のレベルではないか？』との指摘も散見されますが、確かに深刻な問題だと思います」と言う。

ヤングケアラーの問題

「Xの『やらせ』という声も当然でしょう。ところがABCテレビは“演出”の説明で乗り切ろうとしているわけです。これはさすがに無理があると思います。“演出”という言葉が炎上を招いた最大の原因だと考えられますが、他にも3つのポイントを挙げることができます。第1のポイントはネット上で盛んなオールドメディア批判です。ネットでテレビは『本当のことを報じず、視聴率のことばかり考えている』と批判されています。『探偵！ナイトスクープ』は報道番組ではなくバラエティー番組だとはいえ、オールドメディア批判は正しいという具体例として取り上げられてしまいました」

第2のポイントとして井上氏は、「以前からネット上でヤングケアラーを巡る議論は白熱する傾向があり、“論敵”を糾弾するなど激しい投稿も目立っていたのです」と指摘する。

「ABCテレビが炎上した原因として、1月19日に衆院解散が発表され、23日の通常国会冒頭で解散。同じ日の夜に番組が放送されたという時系列も少なからぬ影響を与えていると思います。実はネット上でヤングケアラーの問題は政治的な文脈で議論されることも多いのです。具体的にはリベラル・左派のネットユーザーが『自民党はヤングケアラー対策を全く講じない』と保守政党を批判すれば、保守派のユーザーが『リベラル・左派層は何でも国に頼ろうとする。だからダメなんだ』と反論するという具合です」

「騙された、裏切られた」

つまりヤングケアラーの問題は、少なくともネット上ではきわめて“センシティブ”――つまり慎重に扱うべき事象なのだと井上氏は言う。

「“取り扱い要注意”のテーマだったにもかかわらず、ABCテレビは『探偵！ナイトスクープ』で取り上げました。このリスクも相当なものがあったわけですが、さらに番組では“演出”を行っていたと釈明したのですから、ネットで批判が殺到するのはある意味で当然だと言えるでしょう。右派も左派も一斉に批判する事態に発展していますし、ネットの発達で『探偵！ナイトスクープ』を見たことがないという層も“参戦”しました」

第3のポイントとして井上氏は「“演出”の説明で『ナイトスクープに騙された、裏切られた』と感じた視聴者は相当な数に達しているはずです」と言う。

「昨今は非常に世知辛い時代です。そのため“いい話”“感動的な話”を求める人は増える一方です。辛い現実は見たくないというわけです。ところが『探偵！ナイトスクープ』はヤングケアラーというテーマに挑戦し、探偵のせいやさんが男児に『お前はまだ小学生や！ 大人になんなよ』と励まして一度は視聴者を感動させました。するとネット上で『依頼者の家庭は、どうも放送内容とは違うらしい』との疑問が殺到しました。『あの感動は嘘だったのか』と視聴者は“最初の裏切り”を覚えたわけです。さらに番組の出発点である依頼文さえ原文を書き替えていたことも判明し、“二度目の裏切り”を味わいました。せっかくの“いい話”が台無しになってしまったわけで、視聴者の怒りは二度の裏切りで倍増どころではありません。『番組に騙された、裏切られた』という視聴者の反発がABCテレビを炎上させているのです」

デイリー新潮編集部