内外装をよりスポーティに

2026年1月9日から11日にかけて開催された「東京オートサロン2026」のスバルブースにて、6代目となる現行「インプレッサ」をベースにした特別仕様車「インプレッサ STI Performance Edition」が初公開されました。

このクルマは、日常使いで高い支持を得ている「ST」および「ST-H」グレードを基に、「もっと身近に、カジュアルにスポーティを楽しんでほしい」という想いを込めて開発されました。最大の特徴は、モータースポーツの現場で磨かれた「STIパーツ」が標準で組み込まれている点にあります。

ハンドリング性能を高める装備として、定評のある「フレキシブルタワーバー」を装着。これによりステアリング操作に対する応答性が高まり、ドライバーが「運転が上手くなった」と感じられるような、クルマとの一体感のある走りをもたらします。

エクステリアには、フロントアンダースポイラーといったエアロパーツが与えられ、空気の流れを最適化することで操縦安定性を向上させています。デザイン面でも、本モデルならではの特別装備であるSTIロゴ付きルーフスポイラーがスポーティな雰囲気を強調します。外装は好評の「Style Edition」の構成を基に、フロントグリルバーやフォグランプカバー、ドアミラーをブラック塗装で統一し、より精悍なイメージに仕上げられました。

インテリアに目を向けると、ブラックとレッドを組み合わせた専用シートや、レッドのプッシュエンジンスイッチが採用されています。随所に配された赤のアクセントが、乗り込むたびに気分を高揚させてくれる空間を演出しています。

この特別仕様車は、ユーザーの幅広いニーズに応えるため、パワートレインと装備の組み合わせで4つの選択肢が設定されています。

基本となる2リッターガソリンモデルの「ST Performance Edition」、電動ユニットによる軽快な走りが特徴の2リッターe-BOXERモデル「ST-H Performance Edition」。さらに、ガソリンモデルに中央2本出しのSTIパフォーマンスマフラーなどを追加した「ST Performance Edition Plus」、そして最上位のフルパッケージとなるe-BOXERモデル「ST-H Performance Edition Plus」から、自身のライフスタイルに合わせた一台を選ぶことが可能です。

価格（消費税込）は356万8070円から391万3800円となっています。

同モデルについてネット上やSNSでは、かつてのインプレッサWRXを彷彿とさせるレーシーな見た目に「これぞスバル」「現行インプレッサで一番かっこいい」といった称賛の声や、「専用のディフューザーと組み合わさっていて、後付け感がない」「リアの迫力が段違い」と、デザインのまとまりを評価する意見が多く見られました。

また、STIのフルエアロ、タワーバー、さらにセンターマフラーまで標準装備されていることを考えると、「後から自分で組むよりずっと安い」「コンプリートカーに近い内容でこの価格なら納得」という価格面に対する声や、「WRXほど過激ではなく、でも普通のハッチバックでは物足りない層に刺さる」「日常使いと趣味を両立できる最高の選択肢」といったように、現実的なスポーツモデルとして高い評価を受けているようです。