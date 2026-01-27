【経営者必見】令和の虎主宰の後藤社長から学ぶ勝ち続ける経営手法とは？
YouTubeチャンネル「黒字社長の絶対つぶれない経営学」で、「【経営者必見】令和の虎主宰の後藤社長から学ぶ勝ち続ける経営手法とは？」と題した動画が公開された。動画には、「事業再生版 令和の虎」を主催する後藤社長が出演し、自身のビジネスモデルや事業再生の秘訣について語った。
後藤氏は、自身のメイン事業が中古車の販売、特にローン審査が通らない層をターゲットにした「自社ローン」と呼ばれる個人向けリースであると明かした。他にも、ファクタリングや不動産担保関連の事業も手掛けているという。
また、後藤氏は無類の車好きとしても知られ、これまでスーパーカーに費やした総額は「10億くらい」にのぼると告白。24歳からフェラーリやランボルギーニなどに乗り続け、現在はマクラーレンを3台（総額2億5000万円）所有しているという桁違いのカーライフを明かした。
しかし、氏が手掛ける中古車事業で扱うのは、主にプリウスなどの一般的なマイカーだという。ローンが通らない顧客を対象とするため、通常よりも割高な料金設定になるが、その分「リスクを取ることによってリターンも取る」というビジネスモデルを確立していると語った。
さらに、もう一つの軸であるファクタリング事業については、単に売掛金を現金化するだけでなく、顧客のビジネス相談に乗り、最終的に共同で事業を行うこともあると説明。それが結果的に「事業再生になるかな」と、独自の再生スキームを明かした。
動画の終盤、事業再生の秘訣を問われた後藤氏は、「コツではなく、相手のポテンシャルとか状況だけ。正直全ては社長次第です」と断言。テクニック論ではなく、経営者本人の資質こそが事業再生の鍵であるという揺るぎない哲学を示した。
