ダブルツリーbyヒルトン大阪城は、「SENランチ＆ストロベリースイーツビュッフェ」「SENディナービュッフェ〜ヨーロピアン×韓国フードスペシャル〜」を2026年1月13日から3月15日まで、「ストロベリーアフタヌーンティー」を2025年12月26日から3月15日まで提供する。

オールデイダイニング「レストラン SEN（千）」のランチのビュッフェでは、いちごを使った約15種のスイーツをそろえる。「いちごのトゥンカロン」や「ロングストロベリータルト」「ストロベリーオムレット」などに加え、ライブステーションで仕上げるランチ限定の「いちごカスタードの絞りたてパイシュークリーム」などを用意する。

食事メニューは、手巻きキンパ、ヤンニョムチキン、牛骨のスープを使うコムタンラーメンなど約10種の韓国料理と、カリフラワーライスとオレンジレンズ豆のサラダ、白身魚のスチーム 国産牛のローストビーフなどのヨーロッパ料理を組み合わせる。ディナーでは、これらに加えて「サムギョプサル」や土・日・祝日で限定メニューを提供し、子ども向けメニューをそろえたキッズコーナーも設ける。

ラウンジ＆バー「SEN（舟）」のストロベリーアフタヌーンティーでは、城をかたどったショートケーキのいちごバージョンや、石垣を模したクッキー、透明ないちごゼリーを重ねたストロベリーレアチーズケーキなどを提供する。

ランチビュッフェの提供時間は午前11時半から午後2時半まで（最終入店午後1時半）、ディナービュッフェは午後5時半から9時まで（最終入店午後8時）、ストロベリーアフタヌーンティーは午後0時半から5時まで（ラストオーダーは午後4時半）、席は2時間制。

料金は、ランチビュッフェが大人5,500円から、ディナービュッフェが6,000円から。ストロベリーアフタヌーンティーは1日30食限定の事前予約制で1人6,000円。スペシャルミニパフェとウェルカムモクテルは追加料金各1,000円、グラスシャンパンは同1,800円。いずれも税・サービス料を含む。