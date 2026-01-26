¡Ú²È·×¤ÎÀìÌç²È¤¬²òÀâ¡Û»°°æ½»Í§¥«ー¥É¤Î2025Ç¯²þÄê¡¢¤É¤¦¾è¤êÀÚ¤ë¡© au PAY¥Á¥ãー¥¸²þ°¤Î°ìÊý¡¢PayPay¡¦¥Þ¥Í¥Õ¥©Ï¢·È¶¯²½¤Ê¤É²þÁ±ÅÀ¤â
YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö²È·×¤ÎÌ£Êý¡×¤¬¡¢¡Ö¡Ú»°°æ½»Í§¥«ー¥É¥æー¥¶ーÉ¬¸«¡ª¡Û2025Ç¯¤Î5Âç²þÄê¥Ý¥¤¥ó¥È¡¦ÂåÂØ¤ª¤¹¤¹¤á¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É5Áª¤ò¾Ò²ð¡ª¡ÚPR¡Û¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¸ø³«¡£Â¿¤¯¤Î¥æー¥¶ー¤ò»ý¤Ä»°°æ½»Í§¥«ー¥É¤¬2025Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ¼Â»Ü¤¹¤ë5¤Ä¤ÎÂç¤¤Ê¥µー¥Ó¥¹²þÄê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢²þÁ±¤È²þ°¤ÎÎ¾ÌÌ¤«¤é¾Ü¤·¤¯²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤ë5¤Ä¤Î¼çÍ×¤Ê²þÄê¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡£¤Þ¤º²þ°ÅÀ¤È¤·¤Æ¡¢»°°æ½»Í§¥«ー¥É ¥´ー¥ë¥É¡ÊNL¡Ë¤Ê¤É¤ÇÇ¯²ñÈñ±ÊÇ¯ÌµÎÁ¤Î¾ò·ï¤È¤Ê¤ë¡ÖÇ¯´Ö100Ëü±ßÍøÍÑ¡×¤ÎÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ë¥µー¥Ó¥¹¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬µó¤²¤é¤ì¤¿¡£2026Ç¯3·î°Ê¹ß¡¢¡ÖJAL Pay¡×¤ä¡Öau PAY¡×¤Ê¤É¤Ø¤Î¥Á¥ãー¥¸¤¬ÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤³¤ì¤é¤Î¥ëー¥È¤ò³èÍÑ¤·¤ÆÍøÍÑ³Û¤òÃ£À®¤·¤Æ¤¤¤¿¥æー¥¶ー¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤¬¤¢¤ë¡£
¼¡¤Ë¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ä°û¿©Å¹¤ÇºÇÂç20%´Ô¸µ¤È¤¤¤¦¿Íµ¤¤ÎÆÃÅµ¤¬¡¢2025Ç¯12·î°Ê¹ß¤Ï¡Ö¥¹¥Þ¥Û¤Ç¤Î¥¿¥Ã¥Á·èºÑ¡×¤Ë¸ÂÄê¤µ¤ì¤ëÅÀ¤â»ØÅ¦¡£¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¥«ー¥É¤Ç¤Î¥¿¥Ã¥Á·èºÑ¤äº¹¤·¹þ¤ß·èºÑ¤Ç¤ÏÍ¥¶ø¤¬¼õ¤±¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¥æー¥¶ー¤Ï»ÙÊ§¤¤ÊýË¡¤Î¸«Ä¾¤·¤¬É¬¿Ü¤È¤Ê¤ë¡£
°ìÊý¤Ç¡¢²þÁ±ÅÀ¤âÂ¿¤¤¡£¤Þ¤º¡¢ºÇÂç20%´Ô¸µ¤ÎÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤Ë¡ÖµÈÌî²È¡×¤È¡Ö¥±¥ó¥¿¥Ã¥ー¥Õ¥é¥¤¥É¥Á¥¥ó¡×¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤ì¤é¤ÎÅ¹ÊÞ¤ò´Þ¤àÊ£¿ô¤Î°û¿©Å¹¤Ç¡Ö¥â¥Ð¥¤¥ë¥ªー¥Àー¡×¤â¹â´Ô¸µ¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢ÍøÊØÀ¤¬Âç¤¤¯¸þ¾å¤¹¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¿·¤¿¤ÊÎ¹¹Ô¥µー¥Ó¥¹¡ÖV¥È¥ê¥Ã¥×¡×¤Î³«»Ï¤Ë¤è¤ê¡¢¥Û¥Æ¥ë¤ä¹Ò¶õ·ô¤Î»ÙÊ§¤¤¤ÇºÇÂç10%¤Î´Ô¸µ¤¬¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢¡ÖV¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¡×¤ä¡¢¸Ä¡¹¤ÎÍøÍÑ¾õ¶·¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥¯ー¥Ý¥ó¤¬ÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡ÖV¥¯ー¥Ý¥ó¡×¤Ê¤É¡¢V¥µー¥Ó¥¹¤Î³È½¼¤â¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
ºÇ¤âÂç¤¤Ê²þÁ±ÅÀ¤È¤·¤Æ¡¢PayPay¤ä¥Þ¥Íー¥Õ¥©¥ïー¥É¤È¤¤¤Ã¤¿³°Éô¥µー¥Ó¥¹¤È¤ÎÏ¢·È¶¯²½¤¬µó¤²¤é¤ì¤¿¡£PayPay¤Ç¤Ï¡¢»°°æ½»Í§¥«ー¥É¤ÎÉ³ÉÕ¤±¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¤Û¤«¡¢V¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÈPayPay¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÎÅù²Á¸ò´¹¡¢PayPay»Ä¹â¤Î»°°æ½»Í§¶ä¹Ô¤Ø¤ÎÌµÎÁ½Ð¶â¤¬¼Â¸½¤¹¤ë¡£¥Þ¥Íー¥Õ¥©¥ïー¥É¤Ç¤Ï¡¢ÍÎÁ¥×¥é¥ó¤¬»°°æ½»Í§¥«ー¥ÉÊ§¤¤¤Ç10%´Ô¸µ¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢¥æー¥¶ー¤Ë¤È¤Ã¤ÆÌ¥ÎÏÅª¤ÊÄó·È¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ°²è¤Ï¡¢°ìÉô¤Î²þ°¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Á´ÂÎ¤È¤·¤Æ¤Ï¥µー¥Ó¥¹¤Î³È½¼¤äÂ¾¼Ò¤È¤ÎÏ¢·È¤Ë¤è¤Ã¤ÆÍøÊØÀ¤¬¸þ¾å¤¹¤ëÅÀ¤¬Â¿¤¤¤ÈÁí³ç¡£¥æー¥¶ー¤Ï¼«¿È¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¤³¤ì¤é¤ÎÊÑ¹¹ÅÀ¤ò¤¦¤Þ¤¯³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡£
²È·×¤ò¾¯¤·¤Ç¤â³Ú¤Ë¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¡Ö¤ªÆÀ¡×¡Ö¥Ý¥¤³è¡×¡ÖÀáÌó¡¦ÀáÀÇ¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤ËÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡ª½é¿´¼Ô¤ÎÊý¤Ë¤â¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¤Ë¼ê¸µ¤Ç¤Î¥¹¥Þ¥ÛÁàºî´Þ¤á¤¿¼Â±éÆ°²è¤È°ì½ï¤Ë²òÀâ¡¢Ãæµé¼Ô°Ê¾å¤ÎÊý¤Ë¤ÏÂ¾¤è¤ê¤â¤è¤ê¾Ü¤·¤¯¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿¾ðÊó¤ò²òÀâ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¹©É×¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£