クリスタル・パレスvsチェルシー スタメン発表
[1.25 プレミアリーグ第23節](シェルハースト パーク)
※23:00開始
<出場メンバー>
[クリスタル・パレス]
先発
GK 1 ディーン・ヘンダーソン
DF 5 マクサンス・ラクロワ
DF 23 ジェイディー・カンボ
DF 26 クリス・リチャーズ
MF 2 ダニエル・ムニョス
MF 3 タイリック・ミッチェル
MF 7 イスマイラ・サール
MF 8 ジェフェルソン・レルマ
MF 11 ブレナン・ジョンソン
MF 20 アダム・ウォートン
FW 14 ジャン・フィリップ・マテタ
控え
GK 44 ワルテル・ベニテス
DF 24 ボルナ・ソサ
DF 30 D. Imray
DF 34 チャディ・リアド
MF 10 ジェレミ・ピノ
MF 12 クリスタンタス・ウチェ
MF 19 ウィル・ヒューズ
MF 42 カーデン・ロドニー
MF 55 ジャスティン・デベニー
監督
オリバー・グラスナー
[チェルシー]
先発
GK 1 ロベルト・サンチェス
DF 3 マルク・ククレジャ
DF 5 ブノワ・バディアシル
DF 23 トレボ・チャロバー
DF 24 リース・ジェームズ
MF 7 ペドロ・ネト
MF 8 エンソ・フェルナンデス
MF 17 アンドレイ・サントス
MF 25 モイセス・カイセド
MF 41 エステバン
FW 20 ジョアン・ペドロ
控え
GK 28 テディー シャーマン=ロウ
DF 21 ヨレル・ハト
DF 27 マロ・グスト
DF 29 ウェスレイ・フォファナ
DF 34 ジョシュ・アチャンポン
FW 9 リアム・デラップ
FW 11 ジェイミー・バイノー・ギテンス
FW 38 マルク・ギウ
FW 49 アレハンドロ・ガルナチョ
監督
リアム ロシニア
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります