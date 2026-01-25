湯煎2分でこの満足感。お肉のプロが作ったチャーシューで「お家ラーメン」がお店の味になったよ
週末のちょっとした贅沢や、自分へのご褒美に。鹿児島の地で生まれた「ねんりんチャーシュー」を紹介します。
このチャーシューが選ばれているのは、素材選びから煮込みまで、手間を惜しまず丁寧につくられているから。
視覚と味覚の両方で、お肉の良さをしっかりと感じさせてくれる一品（なんだかお腹が空いてきました……）。こちらの商品のプロジェクトが終了間近となったため、その魅力をまとめてみました。
2枚のバラ肉を重ねる、独自の工夫
「ねんりんチャーシュー」の大きな特長は、2枚のバラ肉を重ねてつくられていることに尽きます。お肉のプロが、1枚ずつ手作業で余分な脂をカット。それを重ねて直径16cmほどに整えることで、厚切りにしても形が崩れにくくなっています。
お家でチャーシュー丼をつくるときも、ジューシーな食感をしっかり楽しめる。見た目のボリュームもあるので、食卓がパッと明るくなりそうですね。
7時間かけて引き出す、柔らかな食感
調理の工程では、温度管理を細かく分けて煮込まれています。最初は高温で繊維をほぐし、その後はじっくりと時間をかけて味を染み込ませる方法です。
合計で7時間。 この長い時間をかけることで、お箸で切れるような柔らかさが生まれます。仕事で疲れて帰ってきた夜、「ねんりんチャーシュー」がお皿に並んでいるだけで、身体も心もふんわり解きほぐされる気がしますよ。
日常からアウトドアまで、広がる楽しみ方
そのまま食べても十分においしいですが、少しだけ手を加えるのもおすすめ。フライパンやガスバーナーで表面を軽く炙ると、香ばしさが引き立ちます。
・いつものラーメンに乗せて、お店のような一杯に
・キャンプやBBQのメインディッシュに
・厚切りにして、贅沢なチャーシュー丼に
1つあるだけで、食事のバリエーションが自然と広がります。お肉が好きな方や、ミニマルな暮らしの中でも食の質は大切にしたいという方に、ぜひ知ってほしい逸品です。
大切な人へのサプライズとなる5kgの原木
100gという満足感のあるスライスは、個食パックになっているため、必要なときに必要なぶんだけ手軽に利用可能です。沸騰したお湯で2分温めるだけで、肉のプロが認めたこだわりの味が完成します。
一方、贈り物として選ぶなら、インパクト抜群の原木タイプが最適です。5kgという圧倒的な重量感の佇まいは、お祝いの席での会話を盛り上げる仕掛けとなります。切り分ける楽しさ、そしてアレンジする喜びを共有できる、記憶に残るギフトとなるはずです。
鹿児島で丁寧につくられたこの味わい。お得に支援できるプロジェクトの終了前に、詳細情報をチェックしてみてはいかがでしょうか？
