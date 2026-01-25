Image: 合同会社LOTUS企画

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

週末のちょっとした贅沢や、自分へのご褒美に。鹿児島の地で生まれた「ねんりんチャーシュー」を紹介します。

このチャーシューが選ばれているのは、素材選びから煮込みまで、手間を惜しまず丁寧につくられているから。

視覚と味覚の両方で、お肉の良さをしっかりと感じさせてくれる一品（なんだかお腹が空いてきました……）。こちらの商品のプロジェクトが終了間近となったため、その魅力をまとめてみました。

2枚のバラ肉を重ねる、独自の工夫

Image: 合同会社LOTUS企画

「ねんりんチャーシュー」の大きな特長は、2枚のバラ肉を重ねてつくられていることに尽きます。お肉のプロが、1枚ずつ手作業で余分な脂をカット。それを重ねて直径16cmほどに整えることで、厚切りにしても形が崩れにくくなっています。

お家でチャーシュー丼をつくるときも、ジューシーな食感をしっかり楽しめる。見た目のボリュームもあるので、食卓がパッと明るくなりそうですね。

7時間かけて引き出す、柔らかな食感

Image: 合同会社LOTUS企画

調理の工程では、温度管理を細かく分けて煮込まれています。最初は高温で繊維をほぐし、その後はじっくりと時間をかけて味を染み込ませる方法です。

合計で7時間。 この長い時間をかけることで、お箸で切れるような柔らかさが生まれます。仕事で疲れて帰ってきた夜、「ねんりんチャーシュー」がお皿に並んでいるだけで、身体も心もふんわり解きほぐされる気がしますよ。

日常からアウトドアまで、広がる楽しみ方

Image: 合同会社LOTUS企画

そのまま食べても十分においしいですが、少しだけ手を加えるのもおすすめ。フライパンやガスバーナーで表面を軽く炙ると、香ばしさが引き立ちます。

・いつものラーメンに乗せて、お店のような一杯に ・キャンプやBBQのメインディッシュに ・厚切りにして、贅沢なチャーシュー丼に

1つあるだけで、食事のバリエーションが自然と広がります。お肉が好きな方や、ミニマルな暮らしの中でも食の質は大切にしたいという方に、ぜひ知ってほしい逸品です。

大切な人へのサプライズとなる5kgの原木

Image: 合同会社LOTUS企画

100gという満足感のあるスライスは、個食パックになっているため、必要なときに必要なぶんだけ手軽に利用可能です。沸騰したお湯で2分温めるだけで、肉のプロが認めたこだわりの味が完成します。

一方、贈り物として選ぶなら、インパクト抜群の原木タイプが最適です。5kgという圧倒的な重量感の佇まいは、お祝いの席での会話を盛り上げる仕掛けとなります。切り分ける楽しさ、そしてアレンジする喜びを共有できる、記憶に残るギフトとなるはずです。

鹿児島で丁寧につくられたこの味わい。お得に支援できるプロジェクトの終了前に、詳細情報をチェックしてみてはいかがでしょうか？

このデカさ、圧倒的。肉のプロが作る極上のデカチャーシュー！こんなの見たことない！ 9,800円 machi-ya特別セット machi-yaで見る

＞＞このデカさ、圧倒的。肉のプロが作る極上のデカチャーシュー！こんなの見たことない！

Image: 合同会社LOTUS企画

Source: machi-ya