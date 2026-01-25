橋本環奈、ゴルフ一緒に行く人物を明かす「うそでしょ…？」 なんと高校時代からキャリア10年超
俳優・橋本環奈が、24日に無料放送されたABEMAゴルフ番組『STAR CHIP GOLF season2』#1（後8：00）に出演し、ゴルフの腕前を披露した。
【動画】橋本環奈、完ぺきなバンカーショットを披露
芸能界屈指のゴルフ好きとして知られる三浦翔平がゴルフ好きの豪華芸能人たちとともに、番組オリジナルのチップを賭けてゴルフのプレーで競い合う、ゴルフバラエティー。
「#1」では、最大賞金220万円を懸け、三浦＆吉田沙保里ペアと、平成ノブシコブシ・吉村崇＆橋本ペアが激突。1番ホールでは、「パーで1pt」、「バーディーで2pt」など、スコアに応じた「ポジティブチップ」が付与されることになった。
橋本が見事なバンカーショットを披露したほか、ラウンドの合間にはゴルフトークを展開。三浦が「普段どんな人とゴルフに行くの？」と聞くと、橋本は「一般のご飯屋さんの友だち、鰻屋さんのご夫婦と仲良しで一緒に回っています」と意外な人物を口にし、吉村は「うそでしょ…？」と驚きの表情を見せた。
橋本は「（ゴルフは）高校生の頃やっていて時間がなくなってやらなくなって、今年（収録は2025年）はちょこちょこ行っているんですけど、回数でいうと少ないなという感じですね」とゴルフ歴が10年を超えるという意外な事実を告白した。
次回「#2」は1月31日午後8時から放送。ミラクルな展開に思わず吉田が大絶叫、橋本は喜びのあまりダンスを踊る場面も飛び出す。
