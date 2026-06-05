5日の参議院予算委員会で、立憲民主党の岸真紀子議員が高市早苗総理陣営の「ネガキャン（誹謗中傷）動画疑惑」を激しく追及した。前日に提示された音声データについて高市総理は「私と会話してる時よりもかなり高い声でハキハキとしゃべっていたので、違和感がありました」と述べ、声の主が秘書本人ではないと主張。委員会室には激しいヤジが飛び交って国会は7回も中断する大荒れとなり、岸氏は秘書らの参考人質疑を要求した。&#