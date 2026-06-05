5日の参議院予算委員会で、立憲民主党の塩村あやか議員が、高市早苗総理陣営のネガキャン（誹謗中傷）動画疑惑の問題を取り上げた。【映像】 総理「時間を使っているヒマは無い」→拍手の瞬間（実際の様子）文春オンラインが報じた総理の秘書と動画制作者のオンライン会議とされる音声について、高市総理はこの日の岸真紀子議員の質問に対し、音声を聞いたとしたうえで、「大変な違和感を覚えました」と、秘書の声であるとは認