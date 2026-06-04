トランプ大統領と宇宙人の奇妙な2ショットが注目を集めている。【映像】トランプ大統領と宇宙人の奇妙な2ショットその画像は、トランプ氏が自身のSNS「Truth Social（トゥルース・ソーシャル）」に投稿したもので、険しい顔で歩くトランプ氏の横には、妙に筋肉質な宇宙人が手首と足首に拘束具をつけられ、連行されているかのような姿が映っている 。しかし、よく見ると、宇宙人の手錠の鎖は片方が