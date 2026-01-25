「モンスターハンター」とのコラボ車両に、ゲームファンからは歓喜の声も

スズキは、2026年1月9日から11日の3日間にわたり幕張メッセで開催された「東京オートサロン2026」において、特別な一台を出展しました。

それが、スズキの新型デュアルパーパスモデルである「DR-Z4S」をベースに、人気ゲーム「モンスターハンター」の世界観を融合させたコラボレーションモデル「DR-Z4S MONSTER HUNTER WILDS Edition」です。

そもそも、今回のコラボレーションの題材となった「モンスターハンター」は、雄大な自然の中で巨大なモンスターに立ち向かうハンティングアクションゲームとして、国内外で熱狂的なファンを持つ作品です。

そして、ベース車両として選ばれたDR-Z4Sは、街乗りから本格的なオフロード走行まで幅広く対応するデュアルパーパスモデルとして開発されたバイクです。

あらゆる道を走破できるその性能は、まさに道なき道を行く冒険者の足としてふさわしい資質を備えているといえます。

また、本車両は単にゲームのロゴを貼り付けただけではなく、ゲーム内に登場する「セクレト」という存在をモチーフにデザインされている点にあるといいます。

セクレトは、ゲーム内において広大なフィールドを移動するための手段やハンターを助ける相棒として登場する乗用動物のことです。

自動で目的地まで連れて行ってくれたり、移動中に武器のメンテナンスができたりと、ハンターにとって欠かせないパートナーとしての役割を担っています。

荒野を駆け抜けて未知の場所へとライダーを運ぶDR-Z4Sの姿は、まさにゲームの中でハンターを背に乗せて走るセクレトに通ずるものがあります。

実際に、今回展示された車両には、セクレトが持つ生物的な質感や色彩を巧みに取り入れられています。

そして、SNS上では今回のコラボレーションモデルに対し、熱量の高いコメントが数多く投稿されていました。

たとえば、「モンハンDR-Z4S、サイドビューが素敵すぎる」といった、車両全体のフォルムとデザインの融合を称賛する感想など、デザイン面を高く評価する声が多いようです。

また、「モンハンの世界観がDR-Z4Sとマッチしててめちゃくちゃカッコいい！ 販売してくれないかなあ」「相棒（セクレト）の色そのまんまだ。これに乗って現実でもハンター気分味わいたい！」と、市販化を熱望する切実な願いも聞かれました。

さらに、ファンの目は細部の装備品にまで向けられています。

車体に取り付けられた収納装備に対して、「ポーチが付いてるのがアウトドア感あっていいね」と評価する声もあり、アドベンチャーバイクとしての機能美と、冒険の道具としての演出を評価する声も散見されます。

※ ※ ※

なお、今回のスズキブースの見どころはバイクだけにとどまりません。

ブース内には、ゲーム内に実際に登場する武器「ハンマー」の精巧なオブジェや、同じくモンスターハンターとのコラボレーションによって生まれたコラボ車両の「ジムニーノマド」も展示されていました。

そのため、これらの特別な展示を一目見ようと、イベント当日は多くのゲームファンがスズキブースへと足を運び、コラボ車両や迫力ある武器をバックに記念撮影を楽しんでいたようです。

遊び心と冒険心が同居したこれらの特別な車両は、大きな注目を集めたことはいうまでもありません。