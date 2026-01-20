大関友翔＆小倉幸成がゴール！ 大岩ジャパン、今大会無失点だった中国相手に２点リードで後半へ【U-23アジア杯決勝】
現地１月24日、サウジアラビアで開催されているU-23アジアカップの決勝で大岩剛監督が率いるU-23日本代表が中国と対戦している。
立ち上がりから勢いを持って攻撃を仕掛ける日本は、開始５分に決定機を迎える。敵陣ゴール前で右CKのこぼれ球を拾ったンワディケ・ウチェブライアン世雄が左足の強烈なシュートを放つも、相手GKにセーブされる。
その３分には左からの佐藤龍之介のクロスにファーサイドの古谷柊介が飛び込んだが、上手くミートできなかった。
それでも12分に先制に成功。右サイドでボールを受けた古谷のマイナスの折り返しを受けた大関友翔がワントラップから右足を一閃。鋭い一撃はディフレクションしてネットに突き刺さった。
さらに20分には、敵陣ボックス手前の厨房でボールを奪った小倉幸成が右足を一振り。強烈なミドルで追加点を奪った。
その後もゲームを支配する日本。41分には左サイドを突破した横山夢樹がグラウンダーのクロスを供給するも、味方には合わず。その直後にはボックス内左から横山が自ら狙ったがゴールとはならなかった。
３点目こそ決められなかったものの、今大会ここまで無失点だった中国相手に２点をリードして前半を終えた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】大関友翔の鮮やかな先制ゴール＆小倉幸成の強烈ミドル弾！
