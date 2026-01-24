シンプルかつ実用的では？

スマホの充電でワイヤレスって、かなり一般的になりましたよね。やっぱ置くだけでOK！は強い。しばらくスマホにケーブルぶっ刺してないや。という人も多いんじゃない？

そんなワイヤレスの民に、ちょっと良いもの見つけました。

電響社の「Qi2 25W」対応のワイヤレス充電器「Air Voltage(エアボルテージ)」、マクセルブランドから登場です。

最新の「Qi2 25W」に対応かつコンパクト設計

ポイントはやはり最新の「Qi2 25W」に対応しているところ。

マグネットでの位置合わせに対応した「Qi2」の発展型として、出力が25Wまで強化された規格で、今のところ最新かつベストなワイヤレス充電方法。

iPhone 16以降はこのQi2 25Wに対応しているので、ワイヤレスながら高速な充電が期待できます（30W以上のPD充電器への接続が必要）。

Image: マクセル／電響社

なおかつ、リングスタンドでこう！

これ、便利そうじゃない？平置きだと充電しながら動画視聴はできないけど、これなら問題ありません。小型で持ち運びにも良さそうだし、デスクのお供にもなってくれるわけで、シンプルだけど強みが際立っています。

気になる価格はオープン。実売価格次第ではアリなチョイスでは？

変にゴテゴテするよりも、こういうシンプルなのが結局一番役立つんだよなぁ。

Source: 電響社, マクセル