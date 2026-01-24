欧米往復より安い「怪奇現象」…総額50万円『世界一周航空券』が日本でバカ売れの理由

世界一周が30万円台！？

地球をぐるりと一周する旅、「世界一周」と聞くと、旅行好きなら人生に一度はやってみたいと思うのではないだろうか。実はその世界一周ができる航空券が、諸外国より日本での人気が高く、燃油サーチャージなどの諸経費が別途かかるが、それでも通常の往復より圧倒的に安いというのだ。

日本航空（JAL）などが所属する航空連合『ワンワールド』は先日、’25年における世界一周航空券（RTW、Round The World ticket）の出発地（利用数）で、日本がトップになったことを明らかにした。その航空券代は、エコノミークラスだと30万円台（諸税など別）だという。

世界一周するのに、その航空券がなぜ安いのか。加えて、世界一周航空券の仕組みや詳しい価格などを調べてみた。

『ワンワールド』と『スタアラ』の違い

世界一周航空券とは、地球を東回りまたは西回りのどちらかの方向をぐるりと回って出発地へ戻る航空券のこと。日本発の場合、東回りだと太平洋を越えてアメリカ大陸、ヨーロッパ、アジアなどを巡り、西回りだとアジアを経てヨーロッパやアメリカなどを経由して、それぞれ日本へ戻ってくる。

現在販売されている世界一周航空券は、以下の２つ。

◇ワンワールド世界一周航空券

◇スターアライアンス世界一周航空券

『ワンワールド』と『スターアライアンス』はそれぞれ、世界各地の航空会社が加盟する航空連合のこと。JALはワンワールド、全日空（ANA）はスターアライアンスに加盟する。日系航空会社が加盟しない航空連合の『スカイチーム』もあるが、世界一周航空券の販売を’23年より休止している。

30万円台「大陸制」運賃の衝撃

最も気になるのは、世界一周航空券の購入にかかる費用だろう。

『スターアライアンス』の世界一周航空券は、飛行距離（マイル）による３つのカテゴリーで料金が決められているシンプルな料金体系。

一方、『ワンワールド』には、上記の訪問する大陸の数に基づいて運賃が決まる「ワンワールド・エクスプローラー」のほかに、ワンワールド加盟社に加えてジェットスター航空やバンコクエアウェイズなどが利用できて飛行距離（マイル）によって料金が決まる「グローバル・エクスプローラー」がある。

これらの運賃に加えて、燃油サーチャージ、空港施設使用料などの諸税が別途かかる（約20万円以上）。

この世界一周航空券は、スターアライアンスもしくはワンワールドの「公式サイト」で購入できる。また、JTBやHISなどの「大手旅行代理店」などでも買えるが、サポートが期待できる分、手数料がかかることがあるので注意したい。

総額50万円「夢のルート」検証

JALも加盟する『ワンワールド』の世界一周航空券は、世界の航空会社14社で利用できる。

主な特徴として、飛行距離ではなく訪問する大陸の数（３〜６大陸）で料金が決まる「大陸制」、最大16フライトまで、大陸ごとに利用回数制限あり（北米大陸６回、その他の大陸４回）、有効期限は１年などがある。大陸とは、．茵璽蹈奪僉γ翕譟伸▲▲侫螢（エジプトやモロッコなどはヨーロッパに含まれる）／アジア／ぅセアニア／ニ綿董γ翳董伸ζ酳討裡兇帖米本出発の場合、アジアが１大陸としてカウントされる）。

「より多くの都市や大陸を周遊したい」「アジア大陸での途中降機が最大２回までなのでアジアは最低限でいい」「（カンタス航空が利用できる）オーストラリア国内を周遊したい」という人に向いている。

例えば、最も安い「３大陸」（アジア・ヨーロッパ・北米）で、世界の主要都市をめぐる旅程を組んでみた。アジア途中降機２回、ヨーロッパ・中東４回、北米６回で、合計14フライト（最大16フライトまで可）になった。

ANA加盟「スタアラ」の強み

続いて、『スターアライアンス』の世界一周航空券について。ワンワールドとの大きな違いは、加盟航空会社が多いこと。ANAをはじめ、シンガポール航空、ユナイテッド航空、ルフトハンザドイツ航空など26社ある。特に、アジアやヨーロッパ、アフリカを拠点とする航空会社は、ワンワールドより多い。

そして、立ち寄る都市や就航路線の数が多いため、ルート作りがしやすい。ただし、マイル制のため、あれこれ訪れるとそのマイル数が超過してしまう。多くの大陸を訪れたいなら「大陸制」の「ワンワールド・エクスプローラー」のほうが向いている。

また、「航空便は最大16フライトまで」（地上運送区間も１区間でカウント）で、途中降機（ストップオーバー）は２回から15回までで、同じ都市での途中降機は１回のみ、経由や乗換だと３回まで可能だ。「太平洋と大西洋を１回ずつ横断する」「航空券は最大１年有効」「マイル加算対象」などの基本ルールは、ワンワールドとほぼ同じ。

例えば、最も安い「STAR１」の場合。日本→北米→ヨーロッパ→アジア→日本というルートが可能。基本料金に燃油サーチャージや空港施設使用料などをプラスすると、ほぼ２倍の金額になる。

ANAでは以前、マイルで交換できる「スターアライアンス世界一周特典航空券」があり、人気だった。だが、’25年６月で新規発券を終了。その直前には、マイラーらによる“駆け込み発券”もみられた。

繁忙期も「料金一律」の破壊力

世界一周できる航空券は「とにかく安くてお得」というメリットが注目されるが、当然ながら注意したい点もある。

【メリット】

・GWやお盆など繁忙期でも料金が変動しない

・有効期限が最長１年

・マイルが貯まる

・１年以内で日程変更可能（ただし条件がある）

【注意点】

・同一方向の移動や各大陸でのフライト数制限など細かいルールあり

・行くことができる都市がそれぞれ加盟航空会社による（例えば、スターアライアンスだとスターアライアンス加盟航空会社が就航している都市のみ）

・事前に全ルートと日程を決定して買う必要がある

・空港施設使用料や燃油サーチャージなどの追加費用がかかる

まず、エコノミークラス総額50万円前後、ビジネスクラスでも総額100万円ほどで、最小限の運賃でも世界中で最大16フライトまでできるのが「お得」なのは確か。現在、日本発着の国際線は高止まり状態で、日本と欧米を単純往復するだけで、エコノミークラスが30万円以上、ビジネスクラスだと100万円近くかかることもある。

航空券の運賃は一般的に、需要によって左右される。日本の大型連休（GW）やお盆に当たる繁忙期などは高いが、その期間も世界一周航空券は料金が「一律」なので、お得さが増す。

また、１年の有効期限内で、世界一周の途中でいったん日本へ戻り、数ヵ月後に再び中断した場所まで行って再開することも可能だ。その航空運賃は自腹となるが、会社勤めなどだとまとまった休みが取りづらい日本人にとって、この裏ワザが使えるメリットは大きい。

一方、世界一周航空券を買う際、その時点ですべてのルートと日程をいったん決めないといけない。もし、日程やルートなどを変更するとなると、変更手数料（ワンワールドは125ドル＝約２万円）や運賃差額の支払いが必要で、また出発地や当日・出発後の変更などだとすべての旅程が全キャンセルされる可能性もある。そして、世界一周が１つの旅程の航空券であるため、途中の路線を放棄する、別々で使うことなどはできないのも知っておきたい。

「欧米往復より安い」怪奇現象

今の日本人にとって、「海外旅行＝高い」時代だ。旅費の大半を占める航空券は、訪日外国人客（インバウンド）の日本人気で、高騰したまま、ずっと高止まり状態。そこに加算される燃油サーチャージも高水準が続く。

世界一周航空券は、総額50万円ほどかかり、現地滞在費も含めると、昨今の円安もあり、決して安い金額ではない。だが、そもそも航空券が高い欧米を含むスケジュールで旅行できること、１年で「海外旅行○回分」と考えると、コストパフォーマンスに優れている。

さらに、ビジネスクラスだと、世界一周航空券は総額100万円ほどするものの、長時間のフライトでも心身ともに圧倒的に楽なうえ、空港でラウンジも利用でき、乗り継ぎ待ちでの負担も減る。今、日本発着で北米やヨーロッパへビジネスクラスで行こうとすると、単純往復で100万円近いことも珍しくない。そう考えると、世界一周航空券がいかにお得かがわかる。

なにより、「世界一周した」という経験は、人生において貴重なものとなるだろう。少し遠くへ行く海外旅行を考えているなら、世界一周航空券をぜひ検討してみてはいかがだろうか。

取材・文・写真：シカマアキ